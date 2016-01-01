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T-COD Mimarlık Ltd.
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KALE OFİS, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    KALE OFİS, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    KALE OFİS, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +1
    KALE OFİS
    TÜRK KIZILAYI, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Elektronik Ürünler
    TÜRK KIZILAYI, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Zeminler
    TÜRK KIZILAYI, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +3
    TÜRK KIZILAYI
    JINOMED KADIN DOĞUM KLİNİĞİ, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    JINOMED KADIN DOĞUM KLİNİĞİ, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Ofis Alanları & Mağazalar
    JINOMED KADIN DOĞUM KLİNİĞİ, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    JINOMED KADIN DOĞUM KLİNİĞİ
    NATUREL ENERJİ, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    NATUREL ENERJİ, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    NATUREL ENERJİ, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    NATUREL ENERJİ
    AYLİN&YUKSEL TOTAN KLİNİK, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Ticari alanlar
    AYLİN&YUKSEL TOTAN KLİNİK, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Ticari alanlar
    AYLİN&YUKSEL TOTAN KLİNİK, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Ticari alanlar
    AYLİN&YUKSEL TOTAN KLİNİK
    ANTALYA KONSER SALONU, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Apartman
    ANTALYA KONSER SALONU, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Apartman
    ANTALYA KONSER SALONU, T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd. Apartman
    +1
    ANTALYA KONSER SALONU
    Hepsini göster: 10 proje

    COD Mimarlık kurumsal yapıların projelendirilmesi ve uygulaması konularında uzman kadrosu ile hizmet verir. Günümüzdeki hızlı gelişmelere odaklanarak yeni hedefler belirleyen COD Mimarlık, yeni projeler geliştiren ve gelişimin getirdiği sorumlulukları paylaşan bir mimari vizyona sahiptir.

    COD Mimarlık için tasarım sadece biçimlerin, şekillerin ve malzemelerin birleştirildiği soyut bir eylem değil, bir probleme cevap vermektir. Amacımız, insanın içselleştirdiği mekanlardaki yaşam koşullarını geliştirmek ve akışkan mekanlar tasarlamaktır. 

    What is Architecture? A personal choice? Or an order of things? What are those things? Life? Death? Love? Hate? Forms? Functions? Mores? Bores? No terms can accurately define it. The more you imagine, the more you are in. You do not have to conclude it with a solid answer, a solution if you will. Rather, it becomes a tool helping you locate yourself in a specific zone-position that initiates the process... COD is where that initiation takes place . Let it all start!!! Msc. Architect Cenk ÖZKAN

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • Ürün
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Özel Sektör
    • Kamu Kurumları
    Adres
    USKUP CAD. 16/29 CANKAYA/ANKARA
    06105 Ankara
    Türkiye
    +90-3124261097 www.codarchitecture.com

    Değerlendirmeler

    DİŞTEKDER ANKARA DİŞTEKDER ANKARA
    Diş kliniğimizin tasarımı ve uygulaması hastalarımızın hayran bıraktı
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Şubat 2018
    Düzenle
    DİŞTEKDER ANKARA DİŞTEKDER ANKARA
    Sağlık klinikleri için uzman ekibi süper...
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mart 2017
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    T-COD Mimarlık Ltd. T-COD Mimarlık Ltd.
    GREEN OFFICE TASARIM & UYGULAMA
    7 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Mart 2014
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