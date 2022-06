T-COD Mimarlık Ltd.

COD Mimarlık kurumsal yapıların projelendirilmesi ve uygulaması konularında uzman kadrosu ile hizmet verir. Günümüzdeki hızlı gelişmelere odaklanarak yeni hedefler belirleyen COD Mimarlık, yeni projeler geliştiren ve gelişimin getirdiği sorumlulukları paylaşan bir mimari vizyona sahiptir.

COD Mimarlık için tasarım sadece biçimlerin, şekillerin ve malzemelerin birleştirildiği soyut bir eylem değil, bir probleme cevap vermektir. Amacımız, insanın içselleştirdiği mekanlardaki yaşam koşullarını geliştirmek ve akışkan mekanlar tasarlamaktır.

What is Architecture? A personal choice? Or an order of things? What are those things? Life? Death? Love? Hate? Forms? Functions? Mores? Bores? No terms can accurately define it. The more you imagine, the more you are in. You do not have to conclude it with a solid answer, a solution if you will. Rather, it becomes a tool helping you locate yourself in a specific zone-position that initiates the process... COD is where that initiation takes place . Let it all start!!! Msc. Architect Cenk ÖZKAN