Mimari ve iç mimari alanlarında hizmet veren Atölye BE Mimarlık son yıllarda genellikle otel, ofis, mağaza, mimari proje tasarımı ve konut tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır; fakat bunun yanı sıra ofis alanları, restaurant, endüstriyel yapıları gibi çalışmaları da yer almaktadır. Atölye BE Mimarlık ın sunduğu hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri Konsept Tasarımı Proje Yönetimi Mimari Projeler İhale Hizmetleri Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi Mekanik-Elektrik,İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Gibi Farklı Disiplinlerin Proje ve Uygulamasının Sağlanması ve Koordinasyonu İç Mimari Uygulama Hizmetleri Anahtar Teslim Projelerhttps://www.atolyebe.com/