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Atölye BE Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Kadıköy Moda Restaurant, Atölye BE Mimarlık Atölye BE Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Kadıköy Moda Restaurant, Atölye BE Mimarlık Atölye BE Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Kadıköy Moda Restaurant, Atölye BE Mimarlık Atölye BE Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Kadıköy Moda Restaurant
    Kaş Dilek Evi, Atölye BE Mimarlık Atölye BE Mimarlık Kırsal Bahçe
    Kaş Dilek Evi, Atölye BE Mimarlık Atölye BE Mimarlık Kırsal Bahçe
    Kaş Dilek Evi, Atölye BE Mimarlık Atölye BE Mimarlık Minimalist Oturma Odası
    +3
    Kaş Dilek Evi

    Mimari ve iç mimari alanlarında hizmet veren Atölye BE Mimarlık son yıllarda genellikle otel, ofis, mağaza, mimari proje tasarımı ve konut tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır; fakat bunun yanı sıra ofis alanları, restaurant, endüstriyel yapıları gibi çalışmaları da yer almaktadır. Atölye BE Mimarlık ın sunduğu hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri Konsept Tasarımı Proje Yönetimi Mimari Projeler İhale Hizmetleri Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi Mekanik-Elektrik,İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Gibi Farklı Disiplinlerin Proje ve Uygulamasının Sağlanması ve Koordinasyonu İç Mimari Uygulama Hizmetleri Anahtar Teslim Projelerhttps://www.atolyebe.com/

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kuloğlu Mahallesi Hayriye Caddesi No:7/4 Beyoğlu
    34743 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124030369 www.atolyebe.com
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