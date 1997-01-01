GÜN MİMARLIK & İNŞAAT ve İZOLASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;
1984 yılında Aydın GÜN'ün bilgi birikimi ile İstanbul'da kurulan AYDIN GÜN BÜRO - EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ SAN.TİC. şahıs firması, 1997 YILINDA GÜN MİMARLIK - İNŞAAT & İZOLASYON SAN. TİC.LTD.ŞTİ. olarak iç mimarlık alanında tasarım - projelendirme -uygulama ve KOMPLE DEKORASYON hizmeti sunmaktadır. Müşterileri memnuniyetinden ödün vermeden, ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli hizmet verebilmeyi prensip haline getirmiştir.
GÜN MİMARLIK; en iyi tanıtımın insan olduğu düşüncesi ile, tasarım ve görüş bakışını, bilgi birikimini ve yaratıcılığını kullanarak ilerlemektedir. Bunların ötesinde yeni malzemelerin takip ve uygulaması, detay çözümleme ve bunu tasarıma dönüştürebilme becerisine sahip, geniş vizyon ve bilgi birikimini bir araya getirip, hem tasarım, hemde uygulamada aynı çizgiyi yakalamıştır. Müşterilerine pozitif katkıda bulunmak, yeniliklere açık olmak ve doğruluktan asla taviz vermememek, personeline inanmak, güvenmek, günün mimari çizgilerini ve kavram anlayışını taşımayı amaçlamaktadır.
GÜN MİMARLIK; müşterinin yatırımı sayesinde projenin gerçekleşeceğini hiçbir zaman unutmaz…
SERMAYEMİZ: Dürüstlük ve Kalitemiz
KAZANCIMIZ: Dostluk ve Güveniniz
- Hizmetler
- TÜM İÇ MİMARİ VE MİMARLIK DANIŞMANLIK VE TASARIM – KOMPLE UYGULAMA DEKORASYON – PROJELENDİRME – 2D/3D GÖRSELLEME -
- Hizmet alanları
- İÇ MİMARİ VE MİMARİ DANIŞMANLIK UYGULAMA – KONUT DEKORASYONU – OFİS DEKORASYONU – MAĞAZA DEKORASYONU – OTEL DEKORASYONU – HASTANE DEKORASYONU – OKUL DEKORASYONU – RESTAURANT
- CAFE VE BAR DEKORASYONU – İÇ MİMARİ VE MİMARİ TADİLAT TAMİRAT DEKORASYONU – MİMARİ RESTARASYON DEKORASYONU – FUAR STANDI – MİMARİ VE İÇ MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME – MOBİLYA TASARIMI
- İSTANBUL
- Adres
-
EBUZZİYA CADDESİ MARMARA ÇARŞISI 11/140 BAKIRKÖY – İSTANBUL
34142 İstanbul
Türkiye
+90-5061006176 www.gunmimarlik.com
BİZİ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?
GÜN MİMARLIK; başladığı her türlü proje’de tasarım’dan – komple uygulama dahil, sorumluluklarını bilmekte ve sorumluluğunu üstlenmektedir. Çalışılan projenin, zamanında ve beklenen kalite ile teslim edilebilmesi için, ekibi ile birlikte tüm süreçleri değerlendirip – yönetmektedir. Eksiksiz ve sorunsuz bir mekan yaratmayı’da göz ardı etmemektedir.