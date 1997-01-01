GÜN MİMARLIK & İNŞAAT ve İZOLASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;

1984 yılında Aydın GÜN'ün bilgi birikimi ile İstanbul'da kurulan AYDIN GÜN BÜRO - EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ SAN.TİC. şahıs firması, 1997 YILINDA GÜN MİMARLIK - İNŞAAT & İZOLASYON SAN. TİC.LTD.ŞTİ. olarak iç mimarlık alanında tasarım - projelendirme -uygulama ve KOMPLE DEKORASYON hizmeti sunmaktadır. Müşterileri memnuniyetinden ödün vermeden, ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli hizmet verebilmeyi prensip haline getirmiştir.

GÜN MİMARLIK; en iyi tanıtımın insan olduğu düşüncesi ile, tasarım ve görüş bakışını, bilgi birikimini ve yaratıcılığını kullanarak ilerlemektedir. Bunların ötesinde yeni malzemelerin takip ve uygulaması, detay çözümleme ve bunu tasarıma dönüştürebilme becerisine sahip, geniş vizyon ve bilgi birikimini bir araya getirip, hem tasarım, hemde uygulamada aynı çizgiyi yakalamıştır. Müşterilerine pozitif katkıda bulunmak, yeniliklere açık olmak ve doğruluktan asla taviz vermememek, personeline inanmak, güvenmek, günün mimari çizgilerini ve kavram anlayışını taşımayı amaçlamaktadır.

GÜN MİMARLIK; müşterinin yatırımı sayesinde projenin gerçekleşeceğini hiçbir zaman unutmaz…

SERMAYEMİZ: Dürüstlük ve Kalitemiz