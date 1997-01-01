현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
GÜN İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • GÜN MİMARLIK & İNŞAAT ve İZOLASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;

    1984 yılında Aydın GÜN'ün bilgi birikimi ile İstanbul'da kurulan AYDIN GÜN BÜRO - EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ SAN.TİC. şahıs firması, 1997 YILINDA GÜN MİMARLIK - İNŞAAT & İZOLASYON SAN. TİC.LTD.ŞTİ. olarak iç mimarlık alanında tasarım - projelendirme -uygulama ve KOMPLE DEKORASYON hizmeti sunmaktadır. Müşterileri memnuniyetinden ödün vermeden, ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli hizmet verebilmeyi prensip haline getirmiştir. 

    GÜN MİMARLIK; en iyi tanıtımın insan olduğu düşüncesi ile, tasarım ve görüş bakışını, bilgi birikimini ve yaratıcılığını kullanarak ilerlemektedir. Bunların ötesinde yeni malzemelerin takip ve uygulaması, detay çözümleme ve bunu tasarıma dönüştürebilme becerisine sahip, geniş vizyon ve bilgi birikimini bir araya getirip, hem tasarım, hemde uygulamada aynı çizgiyi yakalamıştır. Müşterilerine pozitif katkıda bulunmak, yeniliklere açık olmak ve doğruluktan asla taviz vermememek, personeline inanmak, güvenmek, günün mimari çizgilerini ve kavram anlayışını taşımayı amaçlamaktadır. 

    GÜN MİMARLIK; müşterinin yatırımı sayesinde projenin gerçekleşeceğini hiçbir zaman unutmaz… 

    SERMAYEMİZ: Dürüstlük ve Kalitemiz 

    KAZANCIMIZ: Dostluk ve Güveniniz

    Hizmetler
    KOMPLE UYGULAMA DEKORASYON – PROJELENDİRME – 2D/3D GÖRSELLEME – İÇ MİMARLIK – MİMARİ DANIŞMANLIK – MİMARİ VE İÇ MİMARİ TASARIM
    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    EBUZZİYA CADDESİ MARMARA ÇARŞISI 11/140 BAKIRKÖY – İSTANBUL
    34142 İstanbul
    Türkiye
    +90-5061006176 gunicmimarlik.com
      Add SEO element