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İtals Bahçe Mobilyaları
Bahçe Ürünleri Bursa
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Değerlendirmeler (18)
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    İtals Bahçe Mobilyaları

    Estetiğin ve fonksiyonelliğin bir arada toplandığı  İTALS BAHÇE MOBİLYALARI,her türlü hava koşullarına dayanıklı ve 2 yıl İTALS garantisi altındadır.Ürünlerde doğal örgü ve teak ağacının dışında ağırlıklı olarak sentetik örgüler kullanılmıştır.Beyaz örgülerin önplana çıktığı koleksiyonda kahve ve naturel örgülü ürünler rengarenk minderlerle desteklenmiştir. Klasik,çağdaş ve modern modelleriyle müşterilerine geniş bir yelpaze sunan İTALS,her ortamda kesin bir rahatlık vaat ediyor

    Hizmetler
    Bahçe Mobilyası Perakende Satış Mağazaları
    Hizmet alanları
    Bahçe Mobilyası Perakende Satış Mağazaları
    Adres
    Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi No:754 Park Plaza Osmangazi
    16265 Bursa
    Türkiye
    +90-2242449400 www.itals.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Bursa : Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi No:754 Park Plaza Osmangazi/BURSA  02242449400

    Bodrum : Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı No:138/B Konacık Bodrum/MUĞLA 05307640098

    Değerlendirmeler

    Emre Pala Emre Pala
    Alışveriş
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Haziran 2017
    Düzenle
    Cem ŞEFLEK
    Biraz pahalı.
    8 ay önce
    Hande Aslan
    Hem takımları hemde tatlı mı tatlı salıncakları inanılmaz güzeller. Sağolsun çalışanları da kibar ve çözüm odaklılar.. Gerçekten teşekkür ediyorum,bence Bursa'da en iyisi !!!!
    9 ay önce
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