İtals Bahçe Mobilyaları
Estetiğin ve fonksiyonelliğin bir arada toplandığı İTALS BAHÇE MOBİLYALARI,her türlü hava koşullarına dayanıklı ve 2 yıl İTALS garantisi altındadır.Ürünlerde doğal örgü ve teak ağacının dışında ağırlıklı olarak sentetik örgüler kullanılmıştır.Beyaz örgülerin önplana çıktığı koleksiyonda kahve ve naturel örgülü ürünler rengarenk minderlerle desteklenmiştir. Klasik,çağdaş ve modern modelleriyle müşterilerine geniş bir yelpaze sunan İTALS,her ortamda kesin bir rahatlık vaat ediyor
- Hizmetler
- Bahçe Mobilyası Perakende Satış Mağazaları
- Hizmet alanları
- Bahçe Mobilyası Perakende Satış Mağazaları
- Adres
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Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi No:754 Park Plaza Osmangazi
16265 Bursa
Türkiye
+90-2242449400 www.itals.com.tr
Bursa : Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi No:754 Park Plaza Osmangazi/BURSA 02242449400
Bodrum : Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı No:138/B Konacık Bodrum/MUĞLA 05307640098