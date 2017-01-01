İtals Bahçe Mobilyaları

Estetiğin ve fonksiyonelliğin bir arada toplandığı İTALS BAHÇE MOBİLYALARI,her türlü hava koşullarına dayanıklı ve 2 yıl İTALS garantisi altındadır.Ürünlerde doğal örgü ve teak ağacının dışında ağırlıklı olarak sentetik örgüler kullanılmıştır.Beyaz örgülerin önplana çıktığı koleksiyonda kahve ve naturel örgülü ürünler rengarenk minderlerle desteklenmiştir. Klasik,çağdaş ve modern modelleriyle müşterilerine geniş bir yelpaze sunan İTALS,her ortamda kesin bir rahatlık vaat ediyor