UCM Kompozit Yapı Malzemeleri A.Ş.

Universal Composite Materials (UCM) olarak 2008 yılından itibaren faaliyet gösterdiğimiz yapı malzemeleri sektöründe, ürünlerimizi Türkiye’deki ilk ahşap kompozit üreticisi olmanın gururuyla üretmekte ve TherraWood® markası altında pazarlamaktayız. Therrawood® ürünlerimizi UCM’nin Tekirdağ Çorlu’daki tam otomasyona sahip, modern üretim tesislerinde imal etmekteyiz.