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UCM Kompozit Yapı Malzemeleri A.Ş.
Yer Döşemeleri İstanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    • Universal Composite Materials (UCM) olarak 2008 yılından itibaren faaliyet gösterdiğimiz yapı malzemeleri sektöründe, ürünlerimizi Türkiye’deki ilk ahşap kompozit üreticisi olmanın gururuyla üretmekte ve TherraWood® markası altında pazarlamaktayız. Therrawood® ürünlerimizi UCM’nin Tekirdağ Çorlu’daki tam otomasyona sahip, modern üretim tesislerinde imal etmekteyiz.

    Hizmetler
    • Pergola
    • deck
    • Cephe
    • Çit
    • Prefabrik ev
    Şirket ödülleri
    Altın Mıknatıs - En İyi Stand Tasarımı 2.lik ödülü - 18.Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir 2012
    Adres
    Eylül Sokak No:9 Levent
    34330 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122827767 therrawood.com

    Değerlendirmeler

    ASSOS PVC
    Türkiye de ahşap kompoziti üreten ilk firması sektöründe lokomotif kalite ve devamlılık firmanın kuruluş ilkesi kalite bir tesadüf değil bir azimin sonucudur
    11 ay önce
    Haluk Kozakoğlu
    Akçay bayisi therrawood prefabrik ev yüzünden mahkemelik.Alışveriş yaparken iyi düşünün.
    4 yıldan fazla önce
    Necmettin şahin
    Deck uretimine devam
    yaklaşık 3 yıl önce
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