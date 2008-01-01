UCM Kompozit Yapı Malzemeleri A.Ş.

Universal Composite Materials (UCM) olarak 2008 yılından itibaren faaliyet gösterdiğimiz yapı malzemeleri sektöründe, ürünlerimizi Türkiye’deki ilk ahşap kompozit üreticisi olmanın gururuyla üretmekte ve TherraWood® markası altında pazarlamaktayız. Therrawood® ürünlerimizi UCM’nin Tekirdağ Çorlu’daki tam otomasyona sahip, modern üretim tesislerinde imal etmekteyiz.
- Hizmetler
- Pergola
- deck
- Cephe
- Çit
- Prefabrik ev
- Şirket ödülleri
- Altın Mıknatıs - En İyi Stand Tasarımı 2.lik ödülü - 18.Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir 2012
- Adres
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Eylül Sokak No:9 Levent
34330 İstanbul
Türkiye
+90-2122827767 therrawood.com