RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

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Yaşayacağınız konutu seçerken, gelecekte pişmanlık, ya da olası bir problemle karşılaşmamak için dikkat etmeniz gereken konuları bu yazımızda sizler için bir araya getirmeye çalıştık.
Evimizde her zaman en fazla kullandığımız, en fazla zaman geçirdiğimiz yaşam alanları salonlar ve oturma odaları olmuştur. Misafirlerimizi ağırladığımız, dostlarımızla, çocuklarımızla keyifli vakitler geçirdiğimiz ve misafirlerimi…
Müstakil evler bugün modern ve büyük şehirlerin telaşından ve apartman yaşamından sıkılanların özlem duyduğu bir mimari form. Türkiye’de yakın geçmişe kadar müstakil evler genellikle şehir dışında, yazlıklarda ve yayla gibi tatil…