SILA STONE GRANİT MERMER

1990 yılından beri Doğal Taş sektöründeki birikimlerimiz ve tecrübekerimizi Sıla Stone firması altında toplamaya karar verdik. Firmamız uzun yıllardır bu sektörde uygulamacı ve taahhüt firması olarak üstlendiği her işten alnının akıyla çıkmış, bu sayede sektöründe aranılan bir firma haline gelmiştir.

Yılların verdiği tecrübe ve titiz işçilik anlayışını siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan onur duyarız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.