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SILA STONE GRANİT MERMER
Döşeme Ustaları Ankara
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Hizmetler

  • PROjE UYGULAMA. BASAMAK DOSEMELERI. MERMER KAPLAMA .MUTFAK MERMERİ ŞÖMİNE UYGULAMA.HAMAM UYGULAMA. MERMER UZERIEN HERSEY

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    sıla stone granit mermer

    1990 yılından beri Doğal Taş sektöründeki birikimlerimiz ve tecrübekerimizi Sıla Stone firması altında toplamaya karar verdik. Firmamız uzun yıllardır bu sektörde uygulamacı ve taahhüt firması olarak üstlendiği her işten alnının akıyla çıkmış, bu sayede sektöründe aranılan bir firma haline gelmiştir.

      Yılların verdiği tecrübe ve titiz işçilik anlayışını siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan onur duyarız.   Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

    Hizmet alanları
    Mermer, Proje, ve Ankara
    Adres
    Yaşamkent mah.3200sok no:4/1A ÇANKAYA/ANKARA
    0600 Ankara
    Türkiye
    +90-5353316981 www.ankaramermerci.com
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