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Davet Granit
Karo, Taş & Tezgâhlar İstanbul
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    • Davet Granit,günümüz mimarisinde üstün bir estetik sağlaması ve uzun ömürlü olması nedeniyle modern binaların

    yapımında tercih edilen granit,mermer ve suni taşların dış cephe mekanik montajını ve iç mekan döşeme işleri  yapmaktadır.Deneyimli ekipleriyle kalitesinden ödün vermeyen bir anlayış ile aldığı işleri zamanında bitiren, ürünlerini kendisi ithal eden,konusunda önde gelen kuruluşlardan biridir.

    Hizmetler
    • Granit
    • Mermer ve Yapay malzemeler
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34888 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166617010 www.davetgranit.com
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