Davet Granit,günümüz mimarisinde üstün bir estetik sağlaması ve uzun ömürlü olması nedeniyle modern binaların

yapımında tercih edilen granit,mermer ve suni taşların dış cephe mekanik montajını ve iç mekan döşeme işleri yapmaktadır.Deneyimli ekipleriyle kalitesinden ödün vermeyen bir anlayış ile aldığı işleri zamanında bitiren, ürünlerini kendisi ithal eden,konusunda önde gelen kuruluşlardan biridir.