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Due project
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bağdat Caddesi Ofis, Due project Due project Modern Pencere & Kapılar Demir/Çelik Siyah
    Bağdat Caddesi Ofis, Due project Due project İç Dekorasyon Ahşap Gri
    Bağdat Caddesi Ofis, Due project Due project İç Dekorasyon Ahşap Gri
    +5
    Bağdat Caddesi Ofis

    Hayata geçirilecek projenin veya konseptin, kişiye özel veya kurumsal anlamda fark gözetmeksizin, amacına uygun geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mimari tasarımı, teknik analiz ve diyagramlar kullanarak oluşturuyoruz. Bu şekilde iletişime geçen, interaktif ve dinamik kısacası çağımıza uygun mimari tasarımlar gerçekleştiriyoruz.

    https://www.dueproject.com/mimari-hizmetler

    https://www.dueproject.com/hakkimizda

    Hizmetler
    • Mimari ve İç mimari konsept geliştirme
    • Özel mobilya ve ürün tasarımı
    • Özel tasarım mutfak ve banyo
    • 3d görselleştirme (Render)
    • Projelendirme
    • Mimari Avan Proje
    • Ruhsat
    • Etüd
    • Mimari Danışmalık
    • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı
    • Proje Yönetimi ve Uygulama
    • İç mimari dizayn ve ince iş uygulama
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    Mimarlık – İç mimarlık
    Adres
    Bağdat caddesi no:95/6
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163450678 www.dueproject.com

    Değerlendirmeler

    Cem Gokcer
    2 yıldan fazla önce
    Efe Göksel
    Türk mimarisine batidan bir bakış
    yaklaşık 3 yıl önce
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