Due project

Hayata geçirilecek projenin veya konseptin, kişiye özel veya kurumsal anlamda fark gözetmeksizin, amacına uygun geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mimari tasarımı, teknik analiz ve diyagramlar kullanarak oluşturuyoruz. Bu şekilde iletişime geçen, interaktif ve dinamik kısacası çağımıza uygun mimari tasarımlar gerçekleştiriyoruz.
https://www.dueproject.com/mimari-hizmetler
- Hizmetler
- Mimari ve İç mimari konsept geliştirme
- Özel mobilya ve ürün tasarımı
- Özel tasarım mutfak ve banyo
- 3d görselleştirme (Render)
- Projelendirme
- Mimari Avan Proje
- Ruhsat
- Etüd
- Mimari Danışmalık
- Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı
- Proje Yönetimi ve Uygulama
- İç mimari dizayn ve ince iş uygulama
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- Hizmet alanları
- Mimarlık – İç mimarlık
- Adres
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Bağdat caddesi no:95/6
34000 İstanbul
Türkiye
+90-2163450678 www.dueproject.com