Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

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Dekorasyonda zaman renk kullanımı her zaman korkutucu bir meseledir. Özellikle de güçlü ve canlı renkler kullanacaksınız oran ve yerleşimi ustaca yapmanız gerekir çünkü aksi halde yaşam alanlarımızda yorucu bir renk kargaşası orta…
Eğer dekorasyonla ilgiliyseniz ve insanı iyi hissettiren dekorasyonlara dair fikir ve akımları takip ediyorsanız, özellikle son yıllarda tüm dünyada öne çıkan Feng Shui tarzı dekorasyonu da mutlaka duymuşsunuzdur.
Mutfak dekorasyonunun en önemli parçası olan mutfak masası aynı zamanda mutfağa hayat veren ve pratiklik kazandıran mobilya konumundadır. Bu nedenle işinin ehli mutfak planlayıcıları ile çalışmak doğru adım olacaktır.