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YAPIARTI MİMARLIK
İnşaat Şirketleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

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    PROJE ÖRNEKLERİ, YAPIARTI MİMARLIK YAPIARTI MİMARLIK Ticari alanlar
    PROJE ÖRNEKLERİ, YAPIARTI MİMARLIK YAPIARTI MİMARLIK Ticari alanlar
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    PROJE ÖRNEKLERİ

    Yapıartı’da dinler, yaratır ve inşa ederiz.

    1997 yılında 5 kişilik bir ekiple faaliyete geçen Yapıartı; günümüzde 100 kişilik deneyimli ve profesyonel ekibi ile inşaattan yenilemeye, tasarımdan proje yönetimine, üretimden uygulamaya sektörün ihtiyacı olan tüm alanlarda çözüm ortaklığı ve hizmet kalitesiyle, her yıl daha da büyüyen bir şirket olmuştur. Kurulduğu yıldan bugüne çözüm ortağı olduğu gerek uluslararası gerekse yerli kurumsal şirketlerle halen iş birlikteliği içerisinde olması Yapıartı’ nın en büyük referansıdır. Şirketimizin hedefi; her yıl portföyüne eklenen yeni iş ortaklarının da beklentilerini tam olarak karşılayarak, yıllarca sürecek bir çözüm ortağı olmaktır.

    Tuzla Organize sanayi de bulunan Yapıartı Atölye'de; ahşap, çelik ve akrilik imalatlarında maksimum bitiş kalitesi sağlıyoruz.

    Hizmetler
    • Anahtar teslim kaba yapı
    • anahtar teslim ince yapı
    • Mekanik Elektrik işleri
    • hareketli ve sabit mobilya üretimi
    Hizmet alanları
    inşaat, Mobilya Üretimi, ve Akrilik
    Adres
    Ayazmaderesi cad.no: 5 K:6 Fulya – Beşiktaş
    34349 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122758090 www.yapiarti.com.tr

    Değerlendirmeler

    Murat Suntay
    neredeyse 4 yıl önce
    Erkan Özcan
    neredeyse 4 yıl önce
    Erdem Tüzel
    yaklaşık 4 yıl önce
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