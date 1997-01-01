YAPIARTI MİMARLIK

Yapıartı’da dinler, yaratır ve inşa ederiz.

1997 yılında 5 kişilik bir ekiple faaliyete geçen Yapıartı; günümüzde 100 kişilik deneyimli ve profesyonel ekibi ile inşaattan yenilemeye, tasarımdan proje yönetimine, üretimden uygulamaya sektörün ihtiyacı olan tüm alanlarda çözüm ortaklığı ve hizmet kalitesiyle, her yıl daha da büyüyen bir şirket olmuştur. Kurulduğu yıldan bugüne çözüm ortağı olduğu gerek uluslararası gerekse yerli kurumsal şirketlerle halen iş birlikteliği içerisinde olması Yapıartı’ nın en büyük referansıdır. Şirketimizin hedefi; her yıl portföyüne eklenen yeni iş ortaklarının da beklentilerini tam olarak karşılayarak, yıllarca sürecek bir çözüm ortağı olmaktır.

Tuzla Organize sanayi de bulunan Yapıartı Atölye'de; ahşap, çelik ve akrilik imalatlarında maksimum bitiş kalitesi sağlıyoruz.