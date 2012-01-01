Mimarlık, iç mimarlık ve ürün tasarımı alanlarında hizmet vermekte olan ”em²tasarım”2012 yılında İçmimar Emel Özdoğan ve İçmimar Merve Civan tarafından kurulmuş olup ilk açıldığı günden itibaren özgün, yaratıcı, yenilikçi yaklaşımlarla konut, ofis, mağaza, kafe, restaurant, bar, otel, fuar stantları tasarım ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ayrıca ”em²tasarım” 2015 yılı itibariyle organizasyon alanında da hizmet vermekte, çeşitli açılış, doğum günleri, davetler,baby shower ve lansmanlarınıza renk katmaktadır.. Kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarda, doğru konsepti ergonomi ve bütçeye dayalı olarak hayata geçirmeyi hedeflemektedir. ”em²tasarım” olarak danışmanlık,koordinatörlük, tasarım, uygulama ve anahtar teslim projelerde çözümler sunmaktayız.