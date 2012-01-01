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em²tasarım
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Hürriyet Bekaş cafe, em²tasarım em²tasarım İç Dekorasyon Demir/Çelik Gri
    Hürriyet Bekaş cafe, em²tasarım em²tasarım İç Dekorasyon Demir/Çelik Gri
    Hürriyet Bekaş cafe, em²tasarım em²tasarım İç Dekorasyon Demir/Çelik Gri
    +1
    Hürriyet Bekaş cafe
    Hürriyet Bekaş cafe, em²tasarım em²tasarım İç Dekorasyon Demir/Çelik Gri
    Hürriyet Bekaş cafe, em²tasarım em²tasarım İç Dekorasyon Demir/Çelik Gri
    Hürriyet Bekaş cafe, em²tasarım em²tasarım İç Dekorasyon Demir/Çelik Gri
    +1
    Hürriyet Bekaş cafe

    Mimarlık, iç mimarlık ve ürün tasarımı alanlarında hizmet vermekte olan ”em²tasarım”2012 yılında İçmimar Emel Özdoğan ve İçmimar Merve Civan tarafından kurulmuş olup ilk açıldığı günden itibaren özgün, yaratıcı, yenilikçi yaklaşımlarla konut, ofis, mağaza, kafe, restaurant, bar, otel, fuar stantları tasarım ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir.

    Ayrıca ”em²tasarım” 2015 yılı itibariyle organizasyon alanında da hizmet vermekte, çeşitli açılış, doğum günleri, davetler,baby shower ve lansmanlarınıza renk katmaktadır.. Kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarda, doğru konsepti ergonomi ve bütçeye dayalı olarak hayata geçirmeyi hedeflemektedir. ”em²tasarım” olarak danışmanlık,koordinatörlük, tasarım, uygulama ve anahtar teslim projelerde çözümler sunmaktayız.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Danışmanlık
    • Tasarım
    • Uygulama
    • 3d Modelleme
    • Animasyon
    • Fuar stand
    • organizasyon
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye, Avrupa, ve istanbul
    Adres
    osmancık sokak no:9
    34714 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163482848 emkaretasarim.com
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