Arte Fabbro, 1971 yılında Sönmez Dekorasyon ismiyle Mobilya Sektöründeki yerini almıştır. Arte Fabbro kalite, işlevsellik, dayanıklılık ve tasarımın bir araya getirilerek oluşturduğu modern mobilyalar üretir.Yaşanmış bilgiye dayanarak, her zaman kendini yenilemeyi görev edinmiş firma, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.Firmamız Eskişehir sektöründe tasarım, güvenilirlik, sadakat ve başarı konusunda garanti veren bir ses olmasıyla bilinir.Gerçekleştirdiği projeler arasında;mutfak,mobilya, merdiven, kapı, inşaat grupları, ofis mobilyaları, mağaza dekorasyonu, otel mobilyası ve ev dekorasyonu bulunmaktadır.