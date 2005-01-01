Kişiye özel tasarımı, kalite ve estetiği kendine ilke edinen IK Interior Design Studio, ürün ve mekan tasarlayan, çözümler üreten, ara süreçleri değerlendiren ve süreçler içerisinde farklıdisiplinleri yöneten, her işte müşterinin kişisel isteklerine göre özel ve beklentilerin ötesinde konseptler tasarlayan bir iç mimari tasarım firmasıdır.IK Interior Design Studio; konut, ofis, mağaza, sosyal mekân ve otel alanlarında ürettiği iç mimari tasarımlarda; kullanıcı ihtiyaçlarının çağdaş tasarım çözümleri ile karşılanmasını hedefler ve tasarımın programlanan takvim ve bütçe içerisinde tamamlanmasını sağlar.Hayallerinizi IK Interior Design Studio ile SİZ Gerçekleştirin...