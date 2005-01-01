Kişiye özel tasarımı, kalite ve estetiği kendine ilke edinen IK Interior Design Studio, ürün ve mekan tasarlayan, çözümler üreten, ara süreçleri değerlendiren ve süreçler içerisinde farklıdisiplinleri yöneten, her işte müşterinin kişisel isteklerine göre özel ve beklentilerin ötesinde konseptler tasarlayan bir iç mimari tasarım firmasıdır.IK Interior Design Studio; konut, ofis, mağaza, sosyal mekân ve otel alanlarında ürettiği iç mimari tasarımlarda; kullanıcı ihtiyaçlarının çağdaş tasarım çözümleri ile karşılanmasını hedefler ve tasarımın programlanan takvim ve bütçe içerisinde tamamlanmasını sağlar.Hayallerinizi IK Interior Design Studio ile SİZ Gerçekleştirin...
- Hizmet alanları
- gaziantep
- Şirket ödülleri
- HAZİRAN 2005 – CERTIFICATE ON PROFICIENCY IN ENGLISH LANGUAUGE (LAU)
- MAYIS 2007 – MOOBIG TOPLANTISI - ÖĞRENCİ ASİSTAN (LAU)
- KASIM 2008 – CREATİNG THE FUTURE SEMPOZYUMU (LAU)
- MAYIS 2009 – LEADERSHIP & INTELLECTUAL CAPITAL CERTIFICATE (LAU)
- MART 2010 – PROJECT MANAGEMENT CERTIFICATE (YTU)
- KASIM 2010 – İŞ ANALİZİ YÖNETİMİ (YTU)
- ŞUBAT 2011 – SATINALMA UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKASI ( BEMAR+)
- Adres
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18
27090 Gaziantep
Türkiye
+90-3429991516 www.ikicmimarlik.com