Mosifo

Mutfak ve mobilya ürünleri yüksek kalite standartlarıyla Bursa Beşevler ' de faaliyet göstermektedir.

Ürünlerimiz fonksiyonellik, estetik ve akılcı çözümlerin bir arada sunulduğu sistemlerle, kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak kaliteyi ekonomik fiyatlarla sunmaktadır.

Şirketimiz Mutfak ve Banyo dolaplarının yanı sıra Yatak Odası, Genç Odası, TV Ünitesi, Kapı, Ray dolap ve anahtar teslim komple ev tadilatı gibi bir evin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri müşterilerinin beğenisine sunup kalıcı çözümler üretmektedir.

Bütçenizi sarsmadan evinizi yenilemek ve evinize yeni bir görünüm kazandırmak için doğru adrestesiniz...