EREN YAPI MALZEMELERİ

Kalitemiz

eren yapı markasıyla müşterilerinin memnuniyetine odaklanarak ürettiği ürünlerin ve hizmetlerin aynı hedef doğrultusunda sunduğu hizmetin kalitesini resmi olarak belgelendirmiş olan eren yapı malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. sektöründe edindiği yer ile bu kaliteyi sürekli olarak pekiştirmektedir.

Bizim vizyonumuz;

Gelişme ve büyümenin değişmez bir parçası olan teknolojik yeniliklere açık olmak; bu yenilikleri işletme bünyesine dahil edecek gerekli yatırımları yapmak,Sektöründeki en son trendleri tüketicilere ulaştırmak amacıyla, Ar-Ge ye önem vererek her geçen gün değişen tasarım anlayışına göre kaliteli, estetik, fonksiyonel ve ekonomik olmayı ön planda tutan bir anlayış ile üretim yapmak,Modern yönetim anlayışımız gereği tüm çalışanlarımız tarafından anlaşılan, benimsenen ve paylaşılan kurumsal değerlerimizi oluşturmak,Çalışanlarımızın, iş ortağı olarak gördüğümüz bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutacak toplam kalite anlayışının yerleşmesine olanak sağlamak veMüşteri isteklerine odaklı pazarlama yönetimi yaklaşımı ve tekniklerini benimsemek, uygulamak ve faaliyetlerimizi sürekli kılmaktır.