Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Koridor zemini için parke mi, fayans mı?

Ev dekorasyonu yaparken her ev hanımı evin odalarının şıklığı kadar ferahlığınında en üst düzeyde olmasını ister. Koridor gibi ışığı az alan alanlarda ferah bir iç mekan yaratmak için pencere kadar önemli bir detay olan zemin kapl…

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