UNS MİMARLIK MÜHENDİSLİK

UNS Mimarlık alanında uzman mimar- mühendis kadrosuyla size çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Kaba inşaattan dekorasyona geniş bir alanda faaliyet gösteren UNS Mimarlık Sıradışı ve esnek tasarımları, samimi müşteri diyaloğu ve memnuniyetine dayalı çalışma ilkesini, kaliteli malzeme ve uygulamada detaylara verilen önemle birleştirerek konuttan ofise, restauranttan mağazaya uzanan farklı mekanlarda kendi tarzını yansıtan çalışmalara bölgesinde örnek olmaya devam etmekte ve dekorasyon anlamında da başlangıçtan sona kadar ihtiyacınız olabilecek tüm çözümleri bünyesinde bulabileceğiniz tek adres olarak EVİNİZİN MARKASI olmaya adaydır.

UNS MİMARLIK çözümlerinden bazıları 1 - Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri 2 - Konsept Tasarımı 3 - Proje Yönetimi 4 - Mimari Projeler - Statik Projeler 5 - İç Mimari Projeler ve Uygulama Hizmetleri 6 - İhale Hizmetleri 7 - Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi 8 - Mekanik - Elektrik, İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi dalların Proje ve Uygulamasının Sağlanması ve Koordinasyonu 9 - Anahtar Teslim Projeler vb...