DUŞART DUŞAKABİN

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Eskiden banyolarda küvet kullanımı daha yaygındı ve küvetler lüks olarak kabul ediliyordu. Gelgelelim bugün hem pratik olmaları, hem daha az yer kaplamaları, kolay temizlenmeleri, ekonomik olmaları ve de tabii ki teknolojinin de s…
Banyo dekorasyonları her zaman özel olan dekorasyonlardır. Banyo mobilyalarından, banyo içinde yer alacak renklere kadar her detay kişiye özel bir şekilde seçilmelidir.
Banyo kabin modelleri, işlevsel unsurları aksatmayacak şekilde dekorasyon stiline uygun seçilmelidir. Eğer duşakabin almak istiyor ve hangi modeli alacağınıza karar veremiyorsanız, kullanım ihtiyaçlarını muntazam karşılayan modell…