Merkezi İstanbul'da bulunan AVVA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2006 yılında kurulmuştur. Her geçen gün daha büyük projelere imza atan şirketimiz, ulusal bir marka olma yolundaki hedefine 2017 yılında AVVA Yapı olarak devam etme kararı almıştır.

AVVA Yapı müteahhitliğini gerçekleştirdiği her projeye bu çağdaş bakış açısıyla yaklaşır. Tüm süreçlerde her emek verenin projenin özüyle bütünleştiği mükemmel bir işbirliği ve takım ruhu ile çalışır.