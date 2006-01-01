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AVVA İNŞAAT
İnşaat Şirketleri Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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    • ASFOR KARTAL, AVVA İNŞAAT AVVA İNŞAAT Ticari alanlar
    ASFOR KARTAL

    Merkezi İstanbul'da bulunan AVVA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2006 yılında kurulmuştur.  Her geçen gün daha büyük projelere imza atan şirketimiz, ulusal bir marka olma yolundaki hedefine 2017 yılında AVVA Yapı olarak devam etme kararı almıştır.

    AVVA Yapı müteahhitliğini gerçekleştirdiği her projeye bu çağdaş bakış açısıyla yaklaşır. Tüm süreçlerde her emek verenin projenin özüyle bütünleştiği mükemmel bir işbirliği ve takım ruhu ile çalışır.

    Hizmetler
    • İnşaat
    • Gayrimenkul
    • Konut
    • Ticari Alan
    Hizmet alanları
    İnşaat
    Adres
    Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahili Sokak No:1 Fatih
    34098 Istanbul
    Türkiye
    +90-4447505 www.avvainsaat.com.tr

    Değerlendirmeler

    ALİ ÇETİNKAYA
    İnşaat sektöründe emin adımlarla ilerleyen bir firma
    4 yıldan fazla önce
    Mehmet Doğan
    mrblar, içerenköy evleri ne zaman yapılacak
    3 yıldan fazla önce
    Vural Bozu
    Harika bir proje☆ tebrikler
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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