Atölye Mutfak, 1974 yılında kurulan ahşap sektörünün deneyimli firması Rüyam Mobilya, üretimine 1998 yılından itibaren Atölye Mutfak Sistemleri Ltd.Şti. adı altında devam etmektedir.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 3500 m2 kapalı ve 8000 m2 açık alanda üretim yapan Atölye Mutfak, Eskişehir ve çeşitli illerde faaliyet gösteren mağazalarında yenilikçi görüşü ve toplam kalite anlayışını benimsemiştir.Teknoloji ve insana yönelik yatırımlarını tecrübesi ile birleştiren Atölye Mutfak aynı zamanda atölye titizliğini de özenle korumaktadır. Modüler mutfak üretim sistemini kendi tarzı ile birleştiren ve tasarıma yönelik üretim anlayışına sahip olan Atölye Mutfak insan sağlığı ve çevreye verdiği önemi her ürününde göstermektedir.

Yılların tecrübesi ile sektörün önde gelen markalarından biri olan Atölye Mutfak güvenilirliğini tasarım, üretim, teslim ve teslim sonrası hizmetlerinde de sürdürmektedir. Atölye Mutfak geçmişten geleceğe keyifle kullanılan yaşam alanlarını oluşturmak için hep yenilenen bir anlayışla, kaliteden ödün vermeden ilerlemektedir.

‘‘ Önce Güven ,, anlayışıyla çıktığı yolda sizlere keyifli sonuçlar sunan Atölye Mutfak , tercihiniz olmaktan gurur duyar.Atölye Mutfak bir MUDER üyesidir.