İki Su Damlası Online Satış ve Yapı Sanayi İç Ve Dış Ticaret LTD ŞTİ

Anadolu’nun elleri
Su damlası yaşam alanlarına zenginlik, farklılık ve canlılık katan; tamamı el işçiliğine dayanan “nadide parçalar” yapmaktadır. Geniş yelpazesinde klasik ve modern pek çok değerli parçaya yer veren Su Damlası, özel tasarım çalışmalarında dekorasyon severlere geçmişin Anadolu dokusundan, modern zamanın dekorasyonu harmanlayarak, Anadolu topraklarında unutulmaya yüz tutmuş nadide ürünleri, modern çağa uyarlayarak sizlere sunmaktadır. Dekoratif ürünler alanında deneyimli yaratıcı bir ekiple çalışan Su Damlası; kaliteli ve seçkin sanatsal ürünleriyle, ev yaşam, dekorasyon sektöründe faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektir.
- Hizmetler
- Danışmanlık ve Satın Alma
- Hizmet alanları
- Hediyelik Eşya
- Bakır
- Kumda Kahve Makinesi
- Aydınlatma
- Seçiniz->
- İstanbul, Türkiye
- Adres
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bağlarbaşı mah sümbül sok ahmet bey apt no 18 c maltepe
34844 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2168013404 www.sudamlasi.com.tr