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İki Su Damlası Online Satış ve Yapı Sanayi İç Ve Dış Ticaret LTD ŞTİ
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul, Türkiye
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    • Anadolu’nun elleri 

    Su damlası yaşam alanlarına zenginlik, farklılık ve canlılık katan; tamamı el işçiliğine dayanan “nadide parçalar” yapmaktadır. Geniş yelpazesinde klasik ve modern pek çok değerli parçaya yer veren Su Damlası, özel tasarım çalışmalarında dekorasyon severlere geçmişin Anadolu dokusundan, modern zamanın dekorasyonu harmanlayarak, Anadolu topraklarında unutulmaya yüz tutmuş nadide ürünleri, modern çağa uyarlayarak sizlere sunmaktadır. Dekoratif ürünler alanında deneyimli yaratıcı bir ekiple çalışan Su Damlası; kaliteli ve seçkin sanatsal ürünleriyle, ev yaşam, dekorasyon sektöründe faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektir.

    Hizmetler
    Danışmanlık ve Satın Alma
    Hizmet alanları
    • Hediyelik Eşya
    • Bakır
    • Kumda Kahve Makinesi
    • Aydınlatma
    • Seçiniz->
    • İstanbul, Türkiye
    Adres
    bağlarbaşı mah sümbül sok ahmet bey apt no 18 c maltepe
    34844 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2168013404 www.sudamlasi.com.tr
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