İki Su Damlası Online Satış ve Yapı Sanayi İç Ve Dış Ticaret LTD ŞTİ

Anadolu’nun elleri

Su damlası yaşam alanlarına zenginlik, farklılık ve canlılık katan; tamamı el işçiliğine dayanan “nadide parçalar” yapmaktadır. Geniş yelpazesinde klasik ve modern pek çok değerli parçaya yer veren Su Damlası, özel tasarım çalışmalarında dekorasyon severlere geçmişin Anadolu dokusundan, modern zamanın dekorasyonu harmanlayarak, Anadolu topraklarında unutulmaya yüz tutmuş nadide ürünleri, modern çağa uyarlayarak sizlere sunmaktadır. Dekoratif ürünler alanında deneyimli yaratıcı bir ekiple çalışan Su Damlası; kaliteli ve seçkin sanatsal ürünleriyle, ev yaşam, dekorasyon sektöründe faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektir.