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Two+architects
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Suadiye Konut, Two+architects Two+architects Modern Evler
    Suadiye Konut, Two+architects Two+architects Modern Evler
    Suadiye Konut, Two+architects Two+architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +14
    Suadiye Konut
    Florya Konut, Two+architects Two+architects Klasik Evler
    Florya Konut, Two+architects Two+architects Klasik Evler
    Florya Konut, Two+architects Two+architects Klasik Evler
    +7
    Florya Konut
    HK Evi, Two+architects Two+architects Modern Oturma Odası
    HK Evi, Two+architects Two+architects Modern Oturma Odası
    HK Evi, Two+architects Two+architects Modern Yemek Odası
    +3
    HK Evi
    Satış Ofisi, Two+architects Two+architects Ticari alanlar
    Satış Ofisi
    Ankara Keçiören Parkı Hizmet Birimi, Two+architects Two+architects Klasik Sergi Alanları
    Ankara Keçiören Parkı Hizmet Birimi, Two+architects Two+architects Klasik Sergi Alanları
    Ankara Keçiören Parkı Hizmet Birimi, Two+architects Two+architects Klasik Sergi Alanları
    Ankara Keçiören Parkı Hizmet Birimi
    Mimaroba Konut 2, Two+architects Two+architects Modern Evler
    Mimaroba Konut 2, Two+architects Two+architects Modern Evler
    Mimaroba Konut 2, Two+architects Two+architects Modern Evler
    +3
    Mimaroba Konut 2
    Hepsini göster: 7 proje

    Yüksek enerjili ve dikkat çekici mekanlartasarlayan Two+architects, 20015’den süre gelen geniş yelpazeli hizmetleriyle, tasarım sanatında uzmanlaşmıştır.Sadece estetik açıdan sofistike mekanlar değil, insanların günlük hayatlarından kaçacak mekanlar tasarlamaktır işimiz…Etkileyici, beklenmedik anlar yaratan ve insanların geri dönmesi için neden yaratan mekanlar…

    Misyonumuzun kısa özeti, insanların mekanları için hayallerini ve vizyonlarını realize etmek ve tasarım sürecinde yol göstermektir.

    Tüm projelerimiz, istenen görünüme, duyguya ve kullanıma sahip tasarıma ulaşabilmek için toplantılarla başlar. Bu noktadan sonra planlar geliştirilir ve hayalleri gerçeğe dönüştürme yolundaki çaba başlar. Tüm projeler de, maliyet ve zaman odaklı çalışılarak mükemmele yakın proje yönetimi sergilenir.

    Hizmetler
    - Mimari Projelendirme -İç Mekan Projelendirme -Mimari 3d Görselleştirme -Uygulama Projeleri -Proje Yönetimi -Şantiye Yönetimi -Mimari Danışmanlık Hizmetleri -Kentsel Dönüşüm -Kentsel Tasarım
    Hizmet alanları
    Mimari Tasarım, İç Mimari Tasarım, ve Uygulama
    Adres
    29 Ekim Cd Vizyonpark Ofis Blokları 2. Plaza No:201
    34197 İstanbul
    Türkiye
    +90-5332353322 www.twoplus.com.tr

    Değerlendirmeler

    Ecem Sürücü
    Çok memnun kaldık
    2 yıldan fazla önce
    emir özgür Demirci
    Tasarım ve uygulama aşamalarının tamamında profesyonel ve şeffaf yaklaşım, kaliteden ödün vermeyen anlayış, her zaman güler yüzlü ekip, Bayram bey ve ekibine çok teşekkürler, bize sadece keyfini çıkarmak kaldı.
    9 ay önce
    Arzu Kaya
    İçiniz rahat bir şekilde mimarlık işlerinizi teslim edeceğiniz tek adres diyebilirim,tüm çevreme tavsiye ettim,memnun kalmayan kimse yok.Ekip çalışması,zamanında işi görmek,ilginç fikirlerle ortaya muhteşem işlerin çıkması,aradığınızı bulmak kadar değerli birşey yok.
    12 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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