Ak Ticaret dış mekan park bahçe mobilyaları çeşitlerini perakende ve toptan satışını yapmaktadır, Akbrella markalı ürün skalamızda paslanmaz özellikli ayaklı park bahçe için çöp kovaları, pedallı ve krom paslanmaz iç mekan çöp kutusu modelleri, parklar için döküm ayaklı ahşap banklar, hazır de-monte çardak ve kamelya ürünleri, kuruluma hazır de-monte ahşap salıncak çeşitleri gibi ahşap bahçe mobilyasının yanı sıra metal alüminyum döküm masa ve sandalye çeşitleri, dış mekanlarda kullanılmak üzere üretilen rattan enjeksiyon masa, sandalye, şezlong, salıncak ürünleri çeşitleri gibi bir çok ürün skalasını aynı zamanda akbrella.com.tr sitesinde de online olarak satışını gerçekleştirmektedir.

Ürün alımlarında yüksek adetli siparişlerde özel indirimli fiyatlar uygulamaktayız, Bonus kredi kartınıza 4 ürün alımlarında 4 ay vade seçeneği sunuyor bu alışverişten dolayı fiyatlara vade farkı yansıtmıyoruz. Tüm ürün skalamızda Akbrella marka güvencesi altında 2 sene kullanım garantisi vardır, kampanya döneminde İstanbul il içinde 5.000 TL ve üzerinde ücretsiz ulaştırma ve zaman zaman da ücretsiz kurulum hizmeti vermekteyiz.