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Ak Ticaret
Bahçe Ürünleri İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Aydınlatma direkleri, Ak Ticaret Ak Ticaret BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Aluminyum/Çinko Metalik/Gümüş
    Aydınlatma direkleri
    Ahşap sandalye, Ak Ticaret Ak Ticaret İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap sandalye
    Plastik oyun parkı, Ak Ticaret Ak Ticaret Çocuk OdasıOyuncaklar Plastik Turkuaz
    Plastik oyun parkı
    Plaj şemsiyesi, Ak Ticaret Ak Ticaret Havuz Yeşil
    Plaj şemsiyesi
    Dış mekan aplik, Ak Ticaret Ak Ticaret BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    Dış mekan aplik
    Geri dönüşüm çöp kovaları, Ak Ticaret Ak Ticaret BahçeMobilyalar
    Geri dönüşüm çöp kovaları

       Ak Ticaret dış mekan park bahçe mobilyaları çeşitlerini perakende ve toptan satışını yapmaktadır, Akbrella markalı ürün skalamızda paslanmaz özellikli ayaklı park bahçe için çöp kovaları, pedallı ve krom paslanmaz iç mekan çöp kutusu modelleri, parklar için döküm ayaklı ahşap banklar, hazır de-monte çardak ve kamelya ürünleri, kuruluma hazır de-monte ahşap salıncak çeşitleri gibi ahşap bahçe mobilyasının yanı sıra metal alüminyum döküm masa ve sandalye çeşitleri, dış mekanlarda kullanılmak üzere üretilen rattan enjeksiyon masa, sandalye, şezlong, salıncak ürünleri çeşitleri gibi bir çok ürün skalasını aynı zamanda akbrella.com.tr sitesinde de online olarak satışını gerçekleştirmektedir. 

      Ürün alımlarında yüksek adetli siparişlerde özel indirimli fiyatlar uygulamaktayız, Bonus kredi kartınıza 4 ürün alımlarında 4 ay vade seçeneği sunuyor bu alışverişten dolayı fiyatlara vade farkı yansıtmıyoruz. Tüm ürün skalamızda Akbrella marka güvencesi altında 2 sene kullanım garantisi vardır, kampanya döneminde İstanbul il içinde 5.000 TL ve üzerinde ücretsiz ulaştırma ve zaman zaman da ücretsiz kurulum hizmeti vermekteyiz.

    Hizmetler
    Dış mekan park bahçe ürünleri ve dış alanda kullanılan bahçe mobilyası çöp kovaları satışı
    Hizmet alanları
    • Bahçe Mobilyası
    • Park mobilyaları
    • çöp kovaları
    • İstanbul
    Adres
    Küçükçekmece, Yarımburgaz mah. Atatürk Cad. No:44
    34306 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125464657
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