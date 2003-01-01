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esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic
Genel İşyerleri Bursa
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Open - Park Model 2004 Otopark gölgelik Sistemleri, esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic Yanları açık garaj
    Open - Park Model 2004 Otopark gölgelik Sistemleri, esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic Yanları açık garaj
    Open - Park Model 2004 Otopark gölgelik Sistemleri, esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic Yanları açık garaj
    Open - Park Model 2004 Otopark gölgelik Sistemleri
    Open-Park, esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic
    Open-Park, esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic
    Open-Park, esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic
    +1
    Open-Park

    Firmamız 1993 Yılında Otomatik Kapı İmalatı Üzerine İdealist Düşüncelerle, Bursa ve Türkiye\'de Kurulmuş İlk Firmalardandır. Zamanla Sektöründe Deneyim ve tecrübelerini aktardığı ve Kurucusu Olduğu Bursa ve Türkiye genelinde Hizmet veren Birkaç saygın Firmayı Sektöre kazandırmış ve Ürün yelpazesini Genişleterek,  Fotoselli Kapı,Otomatik Kepenk,Branda Kapılar,Hangar Kapıları,Tersane Kapıları İmalatı ve İnşaat, Çelik Konstrüksiyon Yapı,Otomatik Çatı ve Otopark Gölgeleme sistemlerini Bünyesine Katmıştır. 2010 Yılı İtibari İle Tüm Bu sistemleri Bir araya Toplamak Sureti ile Taahhüt İşleri Yapmakta,Konut ve Endüstriyel Yapıların Anahtar Teslimi İnşaasına Başlamıştır. Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Felsefesi İle İş Dünyasının Lokomotif Firmalarının Referanslarını Sağlam Temel taşları Olarak Gören Firmamız,Kurulduğu Yıllardaki Amatör Ruh ve eğitimli Profesyonel Tecrübesini Tüm Ürün ve MamüllerineTaşımaktadır.   DEĞERLİ DOSTLARIMIZ.   Son zamanlarda İnternet Üzerinde Firmamız Ürünleri,Referansları,Resimleri ve Firma Bilgilerimiz ile Kasıtlı Yada Kasıtsız Bilgilerimiz Kullanılmakta Olup,  Firmamızın Başka Herhangi Bir Şubesi yada Farklı İsimde Kuruluşu Bulunmamaktadır.Bu tip Bilgi ve Belgelerimizin Kullanıldığı İnternet Sitelerine İtibar Edilmemesini  Önemle Rica Ederiz.  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Numaramız : 87032   Ticaret Sicil Numaramız : 77283 Bursa Merkez   Uludağ İhracatçılar Birliği Sicil Numaramız : 4/18831

    Hizmetler
    otomatik kapı kepenk sistemleri otopark sundurma ve gölgeleme sistemleri
    Hizmet alanları
    özel ve kamu ve bursa
    Adres
    merkez sk org sanayi
    16300 Bursa
    Türkiye
    +90-2242498696 www.esenceyapi.com
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