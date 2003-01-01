esence yapı otomasyonu ve mekatronik sistemler tic

Firmamız 1993 Yılında Otomatik Kapı İmalatı Üzerine İdealist Düşüncelerle, Bursa ve Türkiye\'de Kurulmuş İlk Firmalardandır. Zamanla Sektöründe Deneyim ve tecrübelerini aktardığı ve Kurucusu Olduğu Bursa ve Türkiye genelinde Hizmet veren Birkaç saygın Firmayı Sektöre kazandırmış ve Ürün yelpazesini Genişleterek, Fotoselli Kapı,Otomatik Kepenk,Branda Kapılar,Hangar Kapıları,Tersane Kapıları İmalatı ve İnşaat, Çelik Konstrüksiyon Yapı,Otomatik Çatı ve Otopark Gölgeleme sistemlerini Bünyesine Katmıştır. 2010 Yılı İtibari İle Tüm Bu sistemleri Bir araya Toplamak Sureti ile Taahhüt İşleri Yapmakta,Konut ve Endüstriyel Yapıların Anahtar Teslimi İnşaasına Başlamıştır. Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Felsefesi İle İş Dünyasının Lokomotif Firmalarının Referanslarını Sağlam Temel taşları Olarak Gören Firmamız,Kurulduğu Yıllardaki Amatör Ruh ve eğitimli Profesyonel Tecrübesini Tüm Ürün ve MamüllerineTaşımaktadır. DEĞERLİ DOSTLARIMIZ. Son zamanlarda İnternet Üzerinde Firmamız Ürünleri,Referansları,Resimleri ve Firma Bilgilerimiz ile Kasıtlı Yada Kasıtsız Bilgilerimiz Kullanılmakta Olup, Firmamızın Başka Herhangi Bir Şubesi yada Farklı İsimde Kuruluşu Bulunmamaktadır.Bu tip Bilgi ve Belgelerimizin Kullanıldığı İnternet Sitelerine İtibar Edilmemesini Önemle Rica Ederiz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Numaramız : 87032 Ticaret Sicil Numaramız : 77283 Bursa Merkez Uludağ İhracatçılar Birliği Sicil Numaramız : 4/18831