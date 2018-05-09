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Yüksek İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çağatay
Mimarlar İstanbul
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    • ÇAMLIYAMAÇ APARTMANI, Yüksek İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çağatay Yüksek İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çağatay
    ÇAMLIYAMAÇ APARTMANI, Yüksek İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çağatay Yüksek İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çağatay
    ÇAMLIYAMAÇ APARTMANI, Yüksek İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çağatay Yüksek İnşaat Mühendisi Yunus Emre Çağatay Ticari alanlar
    +6
    ÇAMLIYAMAÇ APARTMANI

    Yıldız Teknik Üniversitesi' nden mezun olduğum 2003 yılından beridir mimarlık ve mühendislik alanında hizmet vermekteyim. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi' nde Yapı Analizi ve Tasarımı bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamlayarak yüksek inşaat mühendisi ünvanını aldım. Bu kapsamda mimari projelendirme, statik projelendirme, gayrimenkul danışmanlığı, 3 boyutlu tasarım, kentsel dönüşüm riskli yapı tespiti, enerji kimlik belgesi ve inşaat taahhüt konularında faaliyet göstermekteyim.

    Bugüne kadar pek çok başarılı projeye imza attım. Sağlam ve kullanışlı yapılar oluşturabilmek için küçükten büyüğe üstlendiğim tüm projelere gereken özeni göstermekte ve gelişen teknojiler ışığında kendimi devamlı yenilemekteyim.

    İnşaat sektöründe her geçen gün önemi artan üç boyutlu bakış açısını, yapmakta olduğum proje çalışmalarında kullanmakta, gelişmiş bilgisayar programlarıyla oluşturduğum üç boyutlu modellemelerle gerek mimari gerekse statik çalışmalarda daha kaliteli çözümlere daha hızlı ulaşabilmekteyim.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İnşaat Mühendisliği
    • Yazılım
    • Web Tasarım ve Programlama
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    34944 İstanbul
    Türkiye
    +90-5313074034
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