Mutfak City ailesi olarak, uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe ile tasarım ve uygulamama gücümüzü birleştirerek çok konuşulacak projelere imza atmaktayız.

Özellikle Mutfak Dolabı tasarım ve uygulamaları olmak üzere, Ray Dolap, Banyo dolabı ve diğer mobilya uygulamları ile öne çıkmaktayız. Tüm Mutfak Tadilat ve dekorasyon işlerinizi ücretsiz keşif ve projelendirme ile teslim etmekteyiz. Popüler tarzlardan Country Mutfak, Beyaz Mutfak, Lake, Mebran, High Gloss, Akrilik vb tüm uygulamarınızda çözüm ortağınız olarak sizlere hizmet veriyoruz. Ücretiz Keşif Projelendirme ve Montaj Hizmeti için arayarak ya da mail atarak randevu almanız yeterli. bilgi@mutfakcity.com.tr