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Mutfak City
Mutfak Planlayıcıları Istanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    Mutfak City ailesi olarak, uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe ile tasarım ve uygulamama gücümüzü birleştirerek çok konuşulacak projelere imza atmaktayız.

    Özellikle Mutfak Dolabı tasarım ve uygulamaları olmak üzere, Ray Dolap, Banyo dolabı ve diğer mobilya uygulamları ile öne çıkmaktayız. Tüm Mutfak Tadilat ve dekorasyon işlerinizi ücretsiz keşif ve projelendirme ile teslim etmekteyiz. Popüler tarzlardan Country Mutfak, Beyaz Mutfak, Lake, Mebran, High Gloss, Akrilik vb tüm uygulamarınızda çözüm ortağınız olarak sizlere hizmet veriyoruz. Ücretiz Keşif Projelendirme ve Montaj Hizmeti için arayarak ya da mail atarak randevu almanız yeterli. bilgi@mutfakcity.com.tr

    Hizmetler
    mutfak dolapları, ray dolap, ve banyo dolapları
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Fevzi Çakmak Mahallesi Gebzeli Caddesi No: 15 Küçükköy – İstanbul
    34200 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125384244 www.mutfakcity.com.tr

    Değerlendirmeler

    Dincer Erdinc
    7 Ağustos Cumartesi gününe keşif için randevu oluşturduk. Randevu günü kimse gelmedi ve bununla ilgili hiçbir açıklama yapma gereksinimi dahi duyulmadı. İşimizi gücümüzü bir kenara bıraktık, 10 Ağustos Salı günü için 2.randevu talebini oluşturduk. Sağolsunlar teşrif edip geldiler ve gerekli ölçüleri alıp, bir sonraki gün tekliflerini ileteceklerini söylediler. Aradan tam 1 hafta geçti, ne bir teklif ne de bilgilendirme yapılmadı. Telefon açıp teklif talebimize dönüş yapılmadığını ve bilgi almak istediğimi söylediğimde de "teslim edilmesini istediğimiz tarihin (1 ay) çok yakın olduğunu, en 2.5 aydan önce tamamlayamayacakları için teklif iletmediklerini" belirttiler. 1- Keşfe geldiğinizde bunu neden belirtmeyip, 1 gün sonrasında fiyat teklifi ileteceğinizi söylediniz? 2- Sırf keşif yapmanız ve fiyat teklifi alabilmek için hafta içi iş yerlerimizden güçlükle izin alarak sizi bekledik. Keşif talebinde bulunurken teslim almak istediğimiz tarihi sormak bu kadar mı zor? 3- Sebep her ne olursa olsun, gelen talebi karşılayamayacak olduğunuzda müşteriyi arayıp, gerekli sebeplerinizi belirtip bilgilendirmek sizin işinizin bir parçası değil mi?
    10 ay önce
    Osman Tanriverdi
    Mutfak cıty işletme sahibi ve çalışanları na sonsuz teşekkürler ederim evime ve 16 daire lik binamıza yapmış oldukları uygulama için ellerine sağlık
    4 yıldan fazla önce
    Kamuran Genç
    tavsiye ediyorum.
    2 yıldan fazla önce
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