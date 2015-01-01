Bayyurt şirketler grubu bünyesinde yer alan;

Decros; doğal taş üretim, tasarım ve işçiliğinde, global trendleri işlevsellik ile harmanlayarak tasarladığı ürünlerini başta Avrupa, Amerika ve Avustralya olmak üzere 55 farklı ülkeye ihraç eden, sektörün önde gelen firmalarındandır. Decozone; tanınmış birçok ulusal ve uluslararası markanın dekorasyona dair çok sayıda ürün ve hizmetini bir araya getiren; Alsancak’ta mimar, iç mimar, mühendis, müteahhit ve proje sahiplerine seçimlerini kartela yerine uyarlanmış gerçek dekorlardan yapma olanağı sunan 6.500 metrekarelik bir dekorasyon ve tasarım merkezidir.

Ege bölgesinin en büyük ve yaygın yapı malzemeleri ticareti firması olan Bayyurt; mart ayı içerisinde Denizli ve Afyon şubelerini hizmete açacak.

Şubat ayında Antalya’da gerçekleştirilen Vitra Intema İş Ortakları Toplantısı ile taktim edilen çok sayıda ödülü bu sene de toplayan Bayyurt, sektöründeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. 2015 yılında tüm Ege’de şubeleşerek, bölgedeki yapı ile ilgili tüm tüketicilere kaliteli ürün ve kaliteli servisi hesaplı alma imkânı sağlayacak.