ALTİNELLER MUTFAK

1995 yılında kurulan ALTINELLER İNŞAAT, artan üretim miktarı ve genişleyen müşteri portföyü ile inşaat sektöründe kurumsallaşarak hizmet vermektedir. ALTINELLER İNŞAAT, Projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine uzanan sürecin her aşamasında, inşaat işleri konusunda kayda değer bir bilgi birikimine sahiptir. Firmamız güvenilir, kaliteli ürünler sunarak, dürüst hizmet ve satış politikası ile çok kısa sürede sektördeki önemli firmalar arasına girmeyi başarmıştır. Büyük holdinglerden küçük şirketlere kadar geniş bir yelpazede müşteri portföyü bulunmaktadır. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarında yeniden bizimle birlikte çalışmayı tercih etmesi, firmamıza duyulan güvenin göstergesidir. Bu güveni boşa çıkarmamak için sistemli bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Kaliteden ödün vermemek için düzenli olarak yöntemlerini gözden geçiren firmamız bu alanda önerdiği metot ve araçların yanısıra, müşterilerinin tercihlerine göre kullanabilecek teknik birikime sahiptir. Müşterimizin memnuniyetini korumak için çok çalışırız. Müşterilerimizi iş ortaklarımız gibi görür ve kendimizle birlikte onları da geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Onlarla birlikte düşünüp sorunlara hem analitik hem de yaratıcı çözümler ararız.

Hizmetler İçmimari ve MutfakPlanlayıcı Hizmet alanları İzmir

Balıkesir

Manisa

Aydın Adres GEDİZ/CAD/NO /11/G/BORNOVA

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Türkiye

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