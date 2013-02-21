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ALTİNELLER MUTFAK
İç Mimarlar İzmir Türkiye
Genel Bakış 6Projeler (6) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • Hilton Banyo Dolabı ve Boy Dolabı, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK BanyoDekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Hilton Banyo Dolabı ve Boy Dolabı, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK BanyoDekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Hilton Banyo Dolabı ve Boy Dolabı, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK BanyoDekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    +1
    Hilton Banyo Dolabı ve Boy Dolabı
    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı Kuvars malzeme Tezgah Amerikan Mutfak, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakDolap & Raflar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı Kuvars malzeme Tezgah Amerikan Mutfak, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı Kuvars malzeme Tezgah Amerikan Mutfak, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
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    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı Kuvars malzeme Tezgah Amerikan Mutfak
    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakDolap & Raflar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakDepo & Kiler Aluminyum/Çinko Beyaz
    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakMutfak Tezgâhları Granit Mavi
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    Akrilik High Gloss Kapak Beyaz Mutfak Dolabı
    Bitirmiş olduğumuz inşaat , ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK Modern Evler
    Bitirmiş olduğumuz inşaat , ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK Modern Evler
    Bitirmiş olduğumuz inşaat , ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK Modern Mutfak
    +3
    Bitirmiş olduğumuz inşaat
    ALTINELLER, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK Modern Mutfak
    ALTINELLER, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakDolap & Raflar
    ALTINELLER, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakDolap & Raflar
    +15
    ALTINELLER
    ALTINELLER, ALTİNELLER MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakMutfak Tezgâhları
    ALTINELLER
    1995 yılında kurulan ALTINELLER İNŞAAT, artan üretim miktarı ve genişleyen müşteri portföyü ile inşaat sektöründe kurumsallaşarak hizmet vermektedir. ALTINELLER İNŞAAT, Projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine uzanan sürecin her aşamasında, inşaat işleri konusunda kayda değer bir bilgi birikimine sahiptir. Firmamız güvenilir, kaliteli ürünler sunarak, dürüst hizmet ve satış politikası ile çok kısa sürede sektördeki önemli firmalar arasına girmeyi başarmıştır. Büyük holdinglerden küçük şirketlere kadar geniş bir yelpazede müşteri portföyü bulunmaktadır. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarında yeniden bizimle birlikte çalışmayı tercih etmesi, firmamıza duyulan güvenin göstergesidir. Bu güveni boşa çıkarmamak için sistemli bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Kaliteden ödün vermemek için düzenli olarak yöntemlerini gözden geçiren firmamız bu alanda önerdiği metot ve araçların yanısıra, müşterilerinin tercihlerine göre kullanabilecek teknik birikime sahiptir. Müşterimizin memnuniyetini korumak için çok çalışırız. Müşterilerimizi iş ortaklarımız gibi görür ve kendimizle birlikte onları da geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Onlarla birlikte düşünüp sorunlara hem analitik hem de yaratıcı çözümler ararız.
    Hizmetler
    İçmimari ve MutfakPlanlayıcı
    Hizmet alanları
    • İzmir
    • Balıkesir
    • Manisa
    • Aydın
    Adres
    GEDİZ/CAD/NO /11/G/BORNOVA
    35550 İzmir Türkiye
    Türkiye
    +90-2323888743 www.altinellerinsaat.net

    Değerlendirmeler

    Hasan Yazıcı
    neredeyse 3 yıl önce
    Altıneller Dekorasyon
    neredeyse 4 yıl önce
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