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ERSA MİMARLIK
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • RESİDENCE QUALİTY LOBİ VE AVM TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    RESİDENCE QUALİTY LOBİ VE AVM TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    RESİDENCE QUALİTY LOBİ VE AVM TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    +3
    RESİDENCE QUALİTY LOBİ VE AVM TASARIMI
    RESİDENCE QUALİTY 3+1 KONUT TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    RESİDENCE QUALİTY 3+1 KONUT TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    RESİDENCE QUALİTY 3+1 KONUT TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    +1
    RESİDENCE QUALİTY 3+1 KONUT TASARIMI
    FATIMİYE REAL ESTATE , ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    FATIMİYE REAL ESTATE , ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    FATIMİYE REAL ESTATE , ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    +22
    FATIMİYE REAL ESTATE
    İSTOÇ OFİS TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    İSTOÇ OFİS TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    İSTOÇ OFİS TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    +1
    İSTOÇ OFİS TASARIMI
    DÖRTBEY AYAKKABI SHOWROOM TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    DÖRTBEY AYAKKABI SHOWROOM TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    DÖRTBEY AYAKKABI SHOWROOM TASARIMI, ERSA MİMARLIK ERSA MİMARLIK Ticari alanlar
    DÖRTBEY AYAKKABI SHOWROOM TASARIMI

    Ersa Mimarlık, tasarım odaklı bir mimari ofis olarak İstanbul’da kurulmuş olup, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

    Ersa Mimarlık, fonksiyonel, estetik ve sosyal sorumlu çevreler üretmek amacıyla tasarım sürecinde konunun etki alanındaki tüm kesimlerin sesini duymaya çalışarak projelerini, sosyal, kültürel, çevresel unsurlar çerçevesinde sanat, bilim, teknoloji ve ekonomi ile harmanlayan, araştırmacı ve yaratıcı bir yaklaşım ile ele almaktadır. Ersa Mimarlık, işverenleri ile en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Tek bir yapıdan, büyük ölçekli, planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım hizmetleri sunmaktadır.

    Hizmetler
    Mimari ve İç Mimari Tasarım – Uygulama
    Hizmet alanları
    • Villa
    • Apartman
    • Rezidans
    • Toplu Konut v.b. Yaşam Kompleksleri. Otel Tatil Köyleri
    • Eğlence – Turizm Tesisleri. Hastane
    • Ofis
    • AVM Projeleri. Karma Fonksiyonlu Yapılar (Konut
    • ofis
    • otel
    • ticaret v.d.) Spor Tesisleri
    • Eğitim ve Kültür tesisleri
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Halkalı İkitelli Cd. Atakent Mah.
    34307 İstanbul
    Türkiye
    +90-5321524751 www.ersamimarlik.com
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