Ersa Mimarlık, tasarım odaklı bir mimari ofis olarak İstanbul’da kurulmuş olup, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.
Ersa Mimarlık, fonksiyonel, estetik ve sosyal sorumlu çevreler üretmek amacıyla tasarım sürecinde konunun etki alanındaki tüm kesimlerin sesini duymaya çalışarak projelerini, sosyal, kültürel, çevresel unsurlar çerçevesinde sanat, bilim, teknoloji ve ekonomi ile harmanlayan, araştırmacı ve yaratıcı bir yaklaşım ile ele almaktadır. Ersa Mimarlık, işverenleri ile en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Tek bir yapıdan, büyük ölçekli, planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım hizmetleri sunmaktadır.
- Hizmetler
- Mimari ve İç Mimari Tasarım – Uygulama
- Hizmet alanları
- Villa
- Apartman
- Rezidans
- Toplu Konut v.b. Yaşam Kompleksleri. Otel Tatil Köyleri
- Eğlence – Turizm Tesisleri. Hastane
- Ofis
- AVM Projeleri. Karma Fonksiyonlu Yapılar (Konut
- ofis
- otel
- ticaret v.d.) Spor Tesisleri
- Eğitim ve Kültür tesisleri
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- Adres
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Halkalı İkitelli Cd. Atakent Mah.
34307 İstanbul
Türkiye
+90-5321524751 www.ersamimarlik.com