Ersa Mimarlık, tasarım odaklı bir mimari ofis olarak İstanbul’da kurulmuş olup, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Ersa Mimarlık, fonksiyonel, estetik ve sosyal sorumlu çevreler üretmek amacıyla tasarım sürecinde konunun etki alanındaki tüm kesimlerin sesini duymaya çalışarak projelerini, sosyal, kültürel, çevresel unsurlar çerçevesinde sanat, bilim, teknoloji ve ekonomi ile harmanlayan, araştırmacı ve yaratıcı bir yaklaşım ile ele almaktadır. Ersa Mimarlık, işverenleri ile en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Tek bir yapıdan, büyük ölçekli, planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım hizmetleri sunmaktadır.