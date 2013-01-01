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VEN MİMARLIK
Mimarlar Ankara/ İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
    T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    T Evi
    CPA Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    CPA Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    CPA Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    +4
    CPA Ofis
    SE Konutu, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
    SE Konutu, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
    SE Konutu, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +5
    SE Konutu
    MİA Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    MİA Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    MİA Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    +8
    MİA Ofis
    Deha Proje Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    Deha Proje Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    Deha Proje Ofis, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Ticari alanlar
    +10
    Deha Proje Ofis

    VEN Mimarlık 07 Aralık 1991 yılında Ankara'da kuruldu. 2012 yılında İstanbul VEN faaliyete geçti. Kurulduğu günden bu güne, ulusal ve uluslararası birçok ödül alan VEN, çağdaş ve yaratıcı tasarım üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmaları, farklı ölçekte yapı ve yerleşkelerden, koruma, restorasyon ve iç mekan tasarımı projelerine kadar çeşitli alanları kapsamaktadır. VEN, geleneksellik ile çağdaş vizyon arasındaki dengeyi kurmayı hedefliyor.

    Projeleri birçok yayın ve sergide yer alan VEN, yüksek kalitede hizmet, uzman meslek servisi ve gelişmiş teknoloji takibiyle projeleriyle en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Proje süreci ve işveren birlikteliğinde doğru analiz ve tespit ile optimum sonuca gitmeyi ilke edinmiştir. Hedefi, toplum, çevre ve işveren için en doğru çözümleri sağlamaktır. Sürekli başarı ve yaşam kalitesini arttırmak için çözümsel tasarıma önem vermektedir.

    Hizmet alanları
    Ankara/ İstanbul
    Adres
    özvatan sk. terasevler 25/2
    06540 Ankara/ İstanbul
    Türkiye
    www.ven.com.tr

    Değerlendirmeler

    ZEKİ ÖPÖZ
    Mükemmel
    4 ay önce
    Figan ZORLU
    Mükemmel
    5 ay önce
    Intizar Muhamediyev
    9 ay önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
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