VEN MİMARLIK

VEN Mimarlık 07 Aralık 1991 yılında Ankara'da kuruldu. 2012 yılında İstanbul VEN faaliyete geçti. Kurulduğu günden bu güne, ulusal ve uluslararası birçok ödül alan VEN, çağdaş ve yaratıcı tasarım üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmaları, farklı ölçekte yapı ve yerleşkelerden, koruma, restorasyon ve iç mekan tasarımı projelerine kadar çeşitli alanları kapsamaktadır. VEN, geleneksellik ile çağdaş vizyon arasındaki dengeyi kurmayı hedefliyor.

Projeleri birçok yayın ve sergide yer alan VEN, yüksek kalitede hizmet, uzman meslek servisi ve gelişmiş teknoloji takibiyle projeleriyle en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Proje süreci ve işveren birlikteliğinde doğru analiz ve tespit ile optimum sonuca gitmeyi ilke edinmiştir. Hedefi, toplum, çevre ve işveren için en doğru çözümleri sağlamaktır. Sürekli başarı ve yaşam kalitesini arttırmak için çözümsel tasarıma önem vermektedir.