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Marmaraparke
Zemin Döşemecileri İstanbul
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Hizmetler

  • zemin döşeme
  • zemin kaplama
  • zemin karo
  • parke
  • laminat parke
  • lamine parke
  • ahşap deck
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    Marmaraparke

    Zemin kaplama ve zemin döşeme ürünlerini satışını ve uygulama çözümleri sunmaktayız.Hem bireysel, hemde kurumsal çözümlerimiz mevcuttur. Üstlendiği tüm projeleri eksiksiz bir şekilde sonuçlandıran profesyonel ekibimizle isteklerinizi yerine getiriyoruz.Marmaraparke olarak laminat parke,lamine parke,pvc zemin kaplama,karo halı ve kompozit deck konusunda uzmanlaşmıştır.Hem ürün çeşiti olarak hemde uygulaması olarak bu kategorilerde en iyi şekilde çözüm sunmaktadır.

    Marmaraparke.com üzerinden isterseniz ürünün numunesini isteyebilirsiniz.Beğendiğiniz ürünü görmeden önce size numune olarak gönderelim.Ürünün rengini ve kalitesini kendiniz görün.Zemin çözümlerinde isterseniz ürünleri uygulama fiyatı dahil olmadan satın alabilirsiniz.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak Palladium Tower No: 2 Kat:10 Ataşehir / İstanbul
    34100 İstanbul
    Türkiye
    +90-8508403414 www.marmaraparke.com
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