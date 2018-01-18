Doğal taş ve Kültür Tuğlası üretimini ve satışını yapmaktayız. İstanbul'da 3 adet mağazamız bulunmaktadır. Doğal taş üretim tesisimiz Burdur-Bucak'da, Kültür Tuğlalarımızı ise İstanbul-Çekmeköy'de üretmekteyiz.

Şu sıralar çok aranan TV arkası taş kaplama ve Dış cephe taş modelleri olarak elimizde yaklaşık olarak 60 farklı ürün mevcuttur. Farklı renkler ve modeller ile kendinize uygun bir Kültür tuğlası (antik tuğla) veya Doğal taş kaplamalardan birisini seçebilirsiniz.

Satış sonrası hizmet (uygulama & montaj) ve yılların vermiş olduğu tecrübe ile hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Firmamız 2004 yılında Eski şile yolu üzerinde kurulmuştur.

Dekoratif Taşlarımız, Çekmeköy'de bulunan depomuzda sürekli stoklu olarak bulunmaktadır. Eğer anahtar teslim Taş uygulaması isterseniz Taş Ustalarının müsaitlik durumuna göre bir sonra ki gün uygulama yapılabilir.

Sadece ürün temini için Çekmeköy'de ki depomuzdan taşları aynı gün alabilirsiniz. Taşları satın almadan önce depomuzun içerisinde ki mağazamızda uygulanmış hallerini görebilirsiniz. İstanbul Taşçı dekoratif doğal taş ve kültür tuğlası üreticisidir.