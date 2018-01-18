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İSTANBUL TAŞÇI ®
Karo, Taş & Tezgâhlar İstanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Dekoratif Taş Kaplama, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Rengarenk
    Dekoratif Taş Kaplama
    Patlatma Taş İstanbul Taşçı, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Bej
    Patlatma Taş İstanbul Taşçı, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® İç Dekorasyon Mermer Kahverengi
    Patlatma Taş İstanbul Taşçı, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® İç Dekorasyon Taş Beyaz
    +1
    Patlatma Taş İstanbul Taşçı
    Tv Arkası Doğal Taş Kaplama İstanbul Taşçı, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® İç Dekorasyon Taş Siyah
    Tv Arkası Doğal Taş Kaplama İstanbul Taşçı, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Tv Arkası Doğal Taş Kaplama İstanbul Taşçı, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +6
    Tv Arkası Doğal Taş Kaplama İstanbul Taşçı
    Şömine üzeri doğal taş kaplama, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Taş Kahverengi
    Şömine üzeri doğal taş kaplama
    TV Arkası Doğal Taş Kaplama, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Beton Beyaz
    TV Arkası Doğal Taş Kaplama, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® İç Dekorasyon Beton Beyaz
    TV Arkası Doğal Taş Kaplama, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Tuğla Bej
    +5
    TV Arkası Doğal Taş Kaplama
    Mağaza İç Dekorasyon Kolon Tuğla Uygulaması, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® Rustik Duvar & Zemin Tuğla Kahverengi
    Mağaza İç Dekorasyon Kolon Tuğla Uygulaması, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® İç Dekorasyon Taş Kahverengi
    Mağaza İç Dekorasyon Kolon Tuğla Uygulaması, İSTANBUL TAŞÇI ® İSTANBUL TAŞÇI ® İç Dekorasyon Tuğla Kahverengi
    +6
    Mağaza İç Dekorasyon Kolon Tuğla Uygulaması
    Hepsini göster: 7 proje

    Doğal taş ve Kültür Tuğlası üretimini ve satışını yapmaktayız. İstanbul'da 3 adet mağazamız bulunmaktadır. Doğal taş üretim tesisimiz Burdur-Bucak'da, Kültür Tuğlalarımızı ise İstanbul-Çekmeköy'de üretmekteyiz.

    Şu sıralar çok aranan TV arkası taş kaplama ve Dış cephe taş modelleri olarak elimizde yaklaşık olarak 60 farklı ürün mevcuttur. Farklı renkler ve modeller ile kendinize uygun bir Kültür tuğlası (antik tuğla) veya Doğal taş kaplamalardan birisini seçebilirsiniz.

    Satış sonrası hizmet (uygulama & montaj) ve yılların vermiş olduğu tecrübe ile hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Firmamız 2004 yılında Eski şile yolu üzerinde kurulmuştur.

    Dekoratif Taşlarımız, Çekmeköy'de bulunan depomuzda sürekli stoklu olarak bulunmaktadır. Eğer anahtar teslim Taş uygulaması isterseniz Taş Ustalarının müsaitlik durumuna göre bir sonra ki gün uygulama yapılabilir.

    Sadece ürün temini için Çekmeköy'de ki depomuzdan taşları aynı gün alabilirsiniz. Taşları satın almadan önce depomuzun içerisinde ki mağazamızda uygulanmış hallerini görebilirsiniz. İstanbul Taşçı dekoratif doğal taş ve kültür tuğlası üreticisidir.

    Hizmetler
    • Doğal Taş Kaplama
    • Antik Tuğla
    • Patlatma Taş
    • Eskitme Taşlar
    Hizmet alanları
    • İç Mekan Taş Kaplama
    • Dış Mekan Taş Kaplama
    • Bahçe Taş Kaplama
    • Patlatma Taş
    • Kültür Tuğlası
    • Zemin Taşları
    Adres
    Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. No:83 Çekmeköy
    34768 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166418973 www.istanbultasci.com.tr
    Yasal mülkiyet

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