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Ada İnşaat
İnşaat Şirketleri Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
    Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
    Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras
    Katlanır Cam Balkon Sistemleri
    Projelendirme, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Bahçe
    Projelendirme, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Çalışma Odası
    Projelendirme, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
    Projelendirme

    Hakkımızda
    1993 yılında Ankara’da faaliyete başlayan Ada Dekorasyon ve İnşaat, sektörde ki gereksinim ve beklentileri kalite bilinciyle karşılamayı, günümüz standartlarının üzerinde bir çalışma anlayışıyla hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

    Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile kaliteden sorumlu olmak, teknolojiyi yakından takip etmek ve mükemmelliği hedeflemek kalite politikamızı oluşturan ilkelerdir.

    Misyonumuz

    Bulunduğumuz sektörde Kaliteli iş, minimum hata , uzmanlaşmış ekip, güven ve saygınlık ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iş hayatımızda, aynı ilkelerine bağlı kalarak “önce müşteri memnuniyeti” ilkesiyle çalışan, dinamik ve lider bir şirket olmak, misyonumuzdur.

    Vizyonumuz

    Markasını Taahhüt işlerinde aranılan ve güvenilen bir inşaat şirketi olarak edindiğimiz yeri en iyi şekilde koruyarak inşaatın her dalında iş yapabilen bir firma olmak ve tüm Türkiyede aranır konuma getirip rakipleri içerisinde ön sıralara yerleşmek hedefimizdir

    Hizmetler
    • inşaat
    • dekorasyon
    • iç dekorasyon
    • dış dekorasyon
    • cam balkon
    • cam balkon sistemleri
    • altyapı
    • Projelendirme
    • iç mimarlık
    • Mimarlık
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • inşaat
    • dekorasyon
    • iç dekorasyon
    • dış dekorasyon
    • cam balkon
    • cam balkon sistemleri
    • Ankara
    • altyapı
    • Projelendirme
    • iç mimarlık
    • Mimarlık
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Kırkpınar Sokak 27/C Cinnah Caddesi
    Çankaya Ankara
    Türkiye
    +90-3124404010 adainsaat.org
    Yasal mülkiyet

    Kırkpınar Sokak 27/C Cinnah Caddesi Çankaya / Ankara

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