Ada İnşaat

Hakkımızda

1993 yılında Ankara’da faaliyete başlayan Ada Dekorasyon ve İnşaat, sektörde ki gereksinim ve beklentileri kalite bilinciyle karşılamayı, günümüz standartlarının üzerinde bir çalışma anlayışıyla hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile kaliteden sorumlu olmak, teknolojiyi yakından takip etmek ve mükemmelliği hedeflemek kalite politikamızı oluşturan ilkelerdir.

Misyonumuz

Bulunduğumuz sektörde Kaliteli iş, minimum hata , uzmanlaşmış ekip, güven ve saygınlık ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iş hayatımızda, aynı ilkelerine bağlı kalarak “önce müşteri memnuniyeti” ilkesiyle çalışan, dinamik ve lider bir şirket olmak, misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Markasını Taahhüt işlerinde aranılan ve güvenilen bir inşaat şirketi olarak edindiğimiz yeri en iyi şekilde koruyarak inşaatın her dalında iş yapabilen bir firma olmak ve tüm Türkiyede aranır konuma getirip rakipleri içerisinde ön sıralara yerleşmek hedefimizdir