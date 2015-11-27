Blue Home, Mimarlık, İç ve Dış Dekorasyo, Projelendirme üzerine faaliyet yürüten Ankara konumlu bir firmadır.
- Hizmetler
- iç dekorasyon
- dış dekorasyon
- projenlendirme
- Mimarlık
- Hizmet alanları
- iç dekorasyon
- dış dekorasyon
- projenlendirme
- Mimarlık
- Şirket ödülleri
- iç dekorasyon,dış dekorasyon,projenlendirme,mimarlık
- Adres
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Cinnah Caddesi. Kırkpınar Sokak 27/C Çankaya Ankara
Çankaya Ankara
Türkiye
+90-5323951777 bluehome.com.tr
Kırkpınar Sokak 27 / C Cinnah Caddesi Çankaya / Ankara