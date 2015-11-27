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Blue Home
Dekoratörler Ankara
Genel Bakış 13Projeler (13) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yeni Nesil, Blue Home Blue Home Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Yeni Nesil, Blue Home Blue Home Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    Yeni Nesil, Blue Home Blue Home MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
    +2
    Yeni Nesil
    Yeni mekanlar, Blue Home Blue Home Klasik Duvar & Zemin Taş Kırmızı
    Yeni mekanlar, Blue Home Blue Home Klasik Duvar & Zemin Taş Kırmızı
    Yeni mekanlar, Blue Home Blue Home Klasik Duvar & Zemin Taş Kırmızı
    Yeni mekanlar
    KOLTUK TAKIMLARIMIZ SATIŞA SUNULMUŞTUR..., Blue Home Blue Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Bej
    KOLTUK TAKIMLARIMIZ SATIŞA SUNULMUŞTUR..., Blue Home Blue Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Mor
    KOLTUK TAKIMLARIMIZ SATIŞA SUNULMUŞTUR..., Blue Home Blue Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Beyaz
    +12
    KOLTUK TAKIMLARIMIZ SATIŞA SUNULMUŞTUR...
    OFİS, Blue Home Blue Home Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    OFİS, Blue Home Blue Home Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    OFİS, Blue Home Blue Home Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    +7
    OFİS
    SERAMİK & FAYANS, Blue Home Blue Home Modern Duvar & Zemin Seramik Siyah
    SERAMİK & FAYANS, Blue Home Blue Home Modern Duvar & Zemin Seramik Siyah
    SERAMİK & FAYANS, Blue Home Blue Home Modern Duvar & Zemin Seramik Ahşap rengi
    +21
    SERAMİK & FAYANS
    Arife HOCAM, Blue Home Blue Home Modern Banyo
    Arife HOCAM, Blue Home Blue Home Modern Mutfak
    Arife HOCAM, Blue Home Blue Home Modern Pencere & Kapılar
    +12
    Arife HOCAM
    Hepsini göster: 13 proje

    Blue Home, Mimarlık, İç ve Dış Dekorasyo, Projelendirme üzerine faaliyet yürüten Ankara konumlu bir firmadır.

    Hizmetler
    • iç dekorasyon
    • dış dekorasyon
    • projenlendirme
    • Mimarlık
    Hizmet alanları
    • iç dekorasyon
    • dış dekorasyon
    • projenlendirme
    • Mimarlık
    Şirket ödülleri
    iç dekorasyon,dış dekorasyon,projenlendirme,mimarlık
    Adres
    Cinnah Caddesi. Kırkpınar Sokak 27/C Çankaya Ankara
    Çankaya Ankara
    Türkiye
    +90-5323951777 bluehome.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Kırkpınar Sokak 27 / C Cinnah  Caddesi Çankaya / Ankara

    Değerlendirmeler

    Tayfun Alanyalıoğlu
    Ev dekorasyonu, ar_ ge ve tasarım üzerine uzman...
    1 yıldan fazla önce
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