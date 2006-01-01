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zaimoğlu mimarlık ve dekorasyın
Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (8)
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    • Çağdaş tasarımları ve teknolojik gelişmeleri mimarlık alanında uygulayan firmamız 2006 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bu güne dek kaliteyi benimseyen yapısıyla faaliyetlerini sürdüren şirketimiz her geçen gün müşteri memnuniyeti ile daha da büyümektedir. Tasarım ve uygulamayı daima siz müşterilerimizin istekleri doğrultusunda deneyimlerimizi de birleştirerek mekanınızın kullanışlılığına göre tasarım yapılmaktadır. Tasarım, Proje ve uygulamalarda, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda deneyimlerimizi de birleştirerek estetik ve fonksiyonu en iyi şekilde değerlendirerek farklı ve yaşanabilir bir mekan sunmaktayız. Uygulama aşamasına geçmeden önce, mimari tasarımlarımızı 3 boyutlu görsel çizimlerle destekleyerek siz müşterilerimizin onayı doğrultusunda profesyonel bir ekiple çalışmalarımızı teslim etmekteyiz.

    Hizmetler
    mutfak tadılat dekorasyon
    Hizmet alanları
    tadılat dekorasyon ve istanbul
    Adres
    tülin caddesi okul sokak no25
    38865 Istanbul
    Türkiye
    +90-5322879414 www.zaimoglumimdeko.com

    Değerlendirmeler

    Mustafa Caymaz
    VOLKAN ZAİMOĞLU TADİLAT VE DEKORASYONDA SÜPER KALİTE
    9 ay önce
    Murat Dur
    İlgi alaka çok güzel teşekkürler
    10 ay önce
    Halil Yüksel
    Üretim merkezi
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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