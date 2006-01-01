zaimoğlu mimarlık ve dekorasyın

Çağdaş tasarımları ve teknolojik gelişmeleri mimarlık alanında uygulayan firmamız 2006 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bu güne dek kaliteyi benimseyen yapısıyla faaliyetlerini sürdüren şirketimiz her geçen gün müşteri memnuniyeti ile daha da büyümektedir. Tasarım ve uygulamayı daima siz müşterilerimizin istekleri doğrultusunda deneyimlerimizi de birleştirerek mekanınızın kullanışlılığına göre tasarım yapılmaktadır. Tasarım, Proje ve uygulamalarda, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda deneyimlerimizi de birleştirerek estetik ve fonksiyonu en iyi şekilde değerlendirerek farklı ve yaşanabilir bir mekan sunmaktayız. Uygulama aşamasına geçmeden önce, mimari tasarımlarımızı 3 boyutlu görsel çizimlerle destekleyerek siz müşterilerimizin onayı doğrultusunda profesyonel bir ekiple çalışmalarımızı teslim etmekteyiz.