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Dtec Kapı Çözümleri A.Ş.
Kapılar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • Okul Projeleri, Dtec Kapı Çözümleri A.Ş. Dtec Kapı Çözümleri A.Ş. Pencere & KapılarKapılar
    Okul Projeleri

    Öncelikli amacımız, projelerinizde kapı konusunda nitelikli ürünler ve sektör lideri üreticilerle, endüstriyel ve teknik ihtiyaçları da karşılayacak biçimde ahşap, alüminyum, sac gibi malzemelerle; yangına dayanıklı ahşap kapılar, yangın kapısı, iç kapı ile kapıya ilişkin mimari donanımlar konusunda detay çözümler üretmek, bütünleşmiş çözüm olarak sunmaktır. 

    Hizmetler
    • Yangına dayanıklı ahşap ve metal kapı çözümleri
    • ahşap ve metal kapılar
    • wooden and metal doors
    • fire doors
    Hizmet alanları
    Türkiye, Istanbul, ve İstanbul
    Adres
    Çiğdemli Sokak, No:11/6, Esatpaşa/Ataşehir
    34704 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2164700222 www.dtec.com.tr

    Değerlendirmeler

    Adakey Atırak
    4 ay önce
    mohammad alosta
    iyi
    1 yıldan fazla önce
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