Dtec Kapı Çözümleri A.Ş.

Öncelikli amacımız, projelerinizde kapı konusunda nitelikli ürünler ve sektör lideri üreticilerle, endüstriyel ve teknik ihtiyaçları da karşılayacak biçimde ahşap, alüminyum, sac gibi malzemelerle; yangına dayanıklı ahşap kapılar, yangın kapısı, iç kapı ile kapıya ilişkin mimari donanımlar konusunda detay çözümler üretmek, bütünleşmiş çözüm olarak sunmaktır.
- Hizmetler
- Yangına dayanıklı ahşap ve metal kapı çözümleri
- ahşap ve metal kapılar
- wooden and metal doors
- fire doors
- Hizmet alanları
- Türkiye, Istanbul, ve İstanbul
- Adres
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Çiğdemli Sokak, No:11/6, Esatpaşa/Ataşehir
34704 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2164700222 www.dtec.com.tr