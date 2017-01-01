Garten Concept,Mart 2017´de yurt dışı deneyimini Türkiye´ye taşımak hedefi ile "Garten Concept" adı altında İstanbul merkez ofisini kurmuştur.
Garten Concept, modern peyzaj sektöründeki konumuna etkili tasarımları, özgün projelendirme yönteminden, uygulamaya kadar uzanan yolda uzman ekibi ile işbirliği içinde disiplinli çalışarak ulaşmayı başarmıştır.
- Hizmetler
- Peyzaj tasarım
- peyzaj projelendirme
- peyzaj uygulama
- 3D modelleme
- sert zemin uygulama
- yapısal peyzaj
- bitkilendirme
- dikey bahçe
- otomatik sulama sistemleri
- biyolojik gölet
- süs havuzları
- periyodik bakım
- peyzaj danışmanlık hizmeti
- peyzaj altyapı sistemleri
- yeşil çatı sistemleri
- iç mekan bitkilendirme tasarımları
- yosun duvarlar
- dış mekan aydınlatma
- Hepsini göster: 18 hizme
- Hizmet alanları
- Villa Bahçeleri
- Toplu yaşam merkezleri
- otel-kafe-restoran peyzaj tasarımları
- şehir parkları
- sahil bantları
- kamusal açık yeşil alan peyzaj düzenlemeleri
- Adres
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Mimar Sinan Mah. Evliya Hoca Sok.3/B Üsküdar
34672 İstanbul
Türkiye
+90-2163432722 www.gartenconcept.com