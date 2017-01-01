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Garten Concept
Peyzaj Tasarımcıları İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    Garten Concept, Garten Concept Garten Concept Klasik Sergi Alanları
    Garten Concept, Garten Concept Garten Concept Klasik Sergi Alanları
    Garten Concept, Garten Concept Garten Concept Klasik Sergi Alanları
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    Garten Concept
    Garten Concept, Garten Concept Garten Concept Ticari alanlar
    Garten Concept
    Peyzaj Proje Uygulama, Garten Concept Garten Concept Ticari alanlar
    Peyzaj Proje Uygulama, Garten Concept Garten Concept Ticari alanlar
    Peyzaj Proje Uygulama, Garten Concept Garten Concept Ticari alanlar
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    Peyzaj Proje Uygulama

    Garten Concept,Mart 2017´de yurt dışı deneyimini Türkiye´ye taşımak hedefi ile "Garten Concept" adı altında İstanbul merkez ofisini kurmuştur. 


    Garten Concept, modern peyzaj sektöründeki konumuna etkili tasarımları, özgün projelendirme yönteminden, uygulamaya kadar uzanan yolda uzman ekibi ile işbirliği içinde disiplinli çalışarak ulaşmayı başarmıştır.

    Hizmetler
    • Peyzaj tasarım
    • peyzaj projelendirme
    • peyzaj uygulama
    • 3D modelleme
    • sert zemin uygulama
    • yapısal peyzaj
    • bitkilendirme
    • dikey bahçe
    • otomatik sulama sistemleri
    • biyolojik gölet
    • süs havuzları
    • periyodik bakım
    • peyzaj danışmanlık hizmeti
    • peyzaj altyapı sistemleri
    • yeşil çatı sistemleri
    • iç mekan bitkilendirme tasarımları
    • yosun duvarlar
    • dış mekan aydınlatma
    • Hepsini göster: 18 hizme
    Hizmet alanları
    • Villa Bahçeleri
    • Toplu yaşam merkezleri
    • otel-kafe-restoran peyzaj tasarımları
    • şehir parkları
    • sahil bantları
    • kamusal açık yeşil alan peyzaj düzenlemeleri
    Adres
    Mimar Sinan Mah. Evliya Hoca Sok.3/B Üsküdar
    34672 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163432722 www.gartenconcept.com

    Değerlendirmeler

    Harika Bahcivan
    3 yıldan fazla önce
    Murat Dilek
    4 yıldan fazla önce
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