360 Derece Sanal Tur – Online Gezinti

3 boyutlu panoramik fotoğraflar sayesinde bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak ziyaretçiye mekânın içindeymiş hissi yaratarak istediği gibi dolaşmasını sağlayan bir uygulamadır. Sanal tur uygulamaları bir mekânı internetten tanıtmanın en etkili yöntemidir. 360 derecelik bir bakış açısıyla mekânı internetten gezen kişi, durup etrafına bakınabilir, detayları inceleyebilir. Panoramik fotoğraflar üzerine yerleştirilebilen interaktif kapılar ile bir sonraki panoramaya geçilebilmektedir. Özellikle restorasyon projelerinde öncesi ve sonrası alan fotoğrafçılığı için en hızlı çözüm olarak öne çıkmaktadır.