현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
360 Derece Sanal Tur – Online Gezinti
Fotoğrafçılar İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • 3 boyutlu panoramik fotoğraflar sayesinde bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak ziyaretçiye mekânın içindeymiş hissi yaratarak istediği gibi dolaşmasını sağlayan bir uygulamadır. Sanal tur uygulamaları bir mekânı internetten tanıtmanın en etkili yöntemidir. 360 derecelik bir bakış açısıyla mekânı internetten gezen kişi, durup etrafına bakınabilir, detayları inceleyebilir. Panoramik fotoğraflar üzerine yerleştirilebilen interaktif kapılar ile bir sonraki panoramaya geçilebilmektedir. Özellikle restorasyon projelerinde öncesi ve sonrası alan fotoğrafçılığı için en hızlı çözüm olarak öne çıkmaktadır.

    Hizmetler
    • 360
    • panorama
    • sanal tur
    • Virtual Tour
    • panoramik fotoğraf
    • öncesi – sonrası panorama
    Hizmet alanları
    Turkey and Europe ve istanbul
    Adres
    Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. No:30
    34970 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326731073 www.onlinegezinti.com
      Add SEO element