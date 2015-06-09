Nazz Design Studio (NDS); mimarlığın birçok farklı basamağında çalışmalar yapan; insanı ve onun gereksinimlerini tasarım anlayışının odağına yerleştiren bir mimarlık ofisidir. Kullanıcı ya da işverenin talep ve beklentilerini; kendi meslek birikimi, tasarım kriterleri, estetik ve işlevsellik doğrultusunda ele alarak yorumlayan ve en uygun çözümleri sunan bir anlayışa sahiptir. İyi bir mimari üretimin söz konusu işin kendine özgü gerçeğinin kavranması ile mümkün olacağına inanarak kendi profesyonel deneyim ve disiplinimiz ile bu duruma yaklaşıp en kaliteli ve en mutlu eden çözümlere ulaşmayı hedefliyoruz.