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NAZZ Design Studio
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • GLS Mamurbaba Villaları -2 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Müstakil ev
    GLS Mamurbaba Villaları -2 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Müstakil ev
    GLS Mamurbaba Villaları -2 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Müstakil ev
    +8
    GLS Mamurbaba Villaları -2 No'lu Villa
    GLS Mamurbaba Taş Evler, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Kırsal Evler
    GLS Mamurbaba Taş Evler, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Kırsal Evler
    GLS Mamurbaba Taş Evler
    ÇAKAR cafe&house, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio İç Dekorasyon
    ÇAKAR cafe&house, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio İç Dekorasyon
    ÇAKAR cafe&house, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio İç Dekorasyon
    +2
    ÇAKAR cafe&house
    GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Modern Evler
    GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Modern Evler
    GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Modern Evler
    +6
    GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa
    HAS SUITES , NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Ticari alanlar
    HAS SUITES , NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Ticari alanlar
    HAS SUITES

    Nazz Design Studio (NDS); mimarlığın birçok farklı basamağında çalışmalar yapan; insanı ve onun gereksinimlerini tasarım anlayışının odağına yerleştiren bir mimarlık ofisidir. Kullanıcı ya da işverenin talep ve beklentilerini; kendi meslek birikimi, tasarım kriterleri, estetik ve işlevsellik doğrultusunda ele alarak yorumlayan ve en uygun çözümleri sunan bir anlayışa sahiptir. İyi bir mimari üretimin söz konusu işin kendine özgü gerçeğinin kavranması ile mümkün olacağına inanarak kendi profesyonel deneyim ve disiplinimiz ile  bu duruma  yaklaşıp en kaliteli ve en mutlu eden çözümlere ulaşmayı hedefliyoruz.

    Hizmetler
    Mimarlık & İç Mimarlık
    Hizmet alanları
    İzmir Çeşme Seferihisar Muğla Marmaris Bodrum Akyaka Fethiye Aydın Manisa
    Adres
    Kazım Dirik Mah. 296/2 Sok. No:33 Bornova
    35100 İzmir
    Türkiye
    +90-2322450503 www.ndsmimarlik.com
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