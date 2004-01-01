Mimari Grafik 2004 Yılında kurulmuş Kocaeli merkezli 3D Mimari Tasarım ve Animasyon stüdyosudur. Firmamız Tüm Türkiye'ye hizmet vererek proje bazlı yerinde uygulama gibi imkanları da müşterilerine sunmaktadır. Mimari Grafik; Mimar, İç Mimar, İnşaat Mühendisi, Grafiker ve Tasarımcıyı bir arada bulundurarak, İnşaat, Cephe Tasarımı, Ürün Görselleştirmesi, Animasyon, Mimari Proje Uygulaması, İç Mimari Tasarım işlerini de aynı çatı altında toplamış bulunmaktadır. Bu bağlamda hizmet kalitemizi aynı çatı altında üreterek hizmet standartlarını bir üst noktaya taşımış bulunmaktayız.