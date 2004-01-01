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Mimari Grafik
İç Mimarlar Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Süleyman Bey Villa, Mimari Grafik Mimari Grafik Modern Oturma Odası
    Süleyman Bey Villa, Mimari Grafik Mimari Grafik Modern Mutfak Yönlendirilmiş Yonga Levha Siyah
    Süleyman Bey Villa, Mimari Grafik Mimari Grafik Ankastre mutfaklar Yönlendirilmiş Yonga Levha Siyah
    +1
    Süleyman Bey Villa
    Sinan Bey Villa Projesi, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Sinan Bey Villa Projesi, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Sinan Bey Villa Projesi, Mimari Grafik Mimari Grafik
    +3
    Sinan Bey Villa Projesi
    Grafik Time, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Grafik Time, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Grafik Time, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Grafik Time
    Korkmazlar Plaza Giriş, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Korkmazlar Plaza Giriş, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Korkmazlar Plaza Giriş, Mimari Grafik Mimari Grafik
    +1
    Korkmazlar Plaza Giriş
    Gelinlik Mağazası Tasarımı, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Gelinlik Mağazası Tasarımı, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Gelinlik Mağazası Tasarımı, Mimari Grafik Mimari Grafik
    +7
    Gelinlik Mağazası Tasarımı
    Can Bey Mutfak Projesi, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Can Bey Mutfak Projesi, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Can Bey Mutfak Projesi, Mimari Grafik Mimari Grafik
    Can Bey Mutfak Projesi
    Hepsini göster: 15 proje

    Mimari Grafik 2004 Yılında kurulmuş Kocaeli merkezli 3D Mimari Tasarım ve Animasyon stüdyosudur. Firmamız Tüm Türkiye'ye hizmet vererek proje bazlı yerinde uygulama gibi imkanları da müşterilerine sunmaktadır. Mimari Grafik; Mimar, İç Mimar, İnşaat Mühendisi, Grafiker ve Tasarımcıyı bir arada bulundurarak, İnşaat, Cephe Tasarımı, Ürün Görselleştirmesi, Animasyon, Mimari Proje Uygulaması, İç Mimari Tasarım işlerini de aynı çatı altında toplamış bulunmaktadır. Bu bağlamda hizmet kalitemizi aynı çatı altında üreterek hizmet standartlarını bir üst noktaya taşımış bulunmaktayız.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • Animasyon Görselleştirme
    • Peyzaj Projeleri
    • İç Mekan Tasarımları
    • iç mimarlık
    • mimar
    • dış cephe tasarımı
    • cephe
    • Mutfak
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık – İç Mimarlık ve Ücretsiz Keşif Hizmetleri
    • Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
    Adres
    Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Karamürsel
    41500 Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
    Türkiye
    +90-2624522646 www.mimarigrafik.com

    Değerlendirmeler

    Osman Çevik
    Muazam tarsarimlariniz var dukanimizda yaptiginiz tarim icin cok tesekurler eline saģlik
    5 ay önce
    Ali Osman Balibay
    tasarımlar ve uygulamada çok kaliteli iş çıkardınız teşekkürler. istanbul ofisinizde hayırlı olsun.
    5 ay önce
    Yusuf Balibay
    Profesyonel çizimlerle uygulamadan önce yapılacak işi göstermeleri çok faydalı başarıların devamını dilerim.
    5 ay önce
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