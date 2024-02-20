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Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
İç Mimarlar Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (14)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Süleyman Bey Villa, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
    Süleyman Bey Villa, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Modern Mutfak Yönlendirilmiş Yonga Levha
    Süleyman Bey Villa, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Ankastre mutfaklar Yönlendirilmiş Yonga Levha
    +1
    Süleyman Bey Villa
    Sinan Bey Villa Projesi, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Sinan Bey Villa Projesi, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Sinan Bey Villa Projesi, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    +3
    Sinan Bey Villa Projesi
    Grafik Time, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Grafik Time, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Grafik Time, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Grafik Time
    Korkmazlar Plaza Giriş, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Korkmazlar Plaza Giriş, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Korkmazlar Plaza Giriş, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    +1
    Korkmazlar Plaza Giriş
    Gelinlik Mağazası Tasarımı, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Gelinlik Mağazası Tasarımı, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Gelinlik Mağazası Tasarımı, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    +7
    Gelinlik Mağazası Tasarımı
    Can Bey Mutfak Projesi, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Can Bey Mutfak Projesi, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Can Bey Mutfak Projesi, Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti. Mimari Grafik İnşaat Mimarlık Bilgisayar Ltd.Şti.
    Can Bey Mutfak Projesi
    Hepsini göster: 15 proje

    Mimari Grafik 2004 Yılında kurulmuş Kocaeli merkezli 3D Mimari Tasarım ve Animasyon stüdyosudur. Firmamız Tüm Türkiye'ye hizmet vererek proje bazlı yerinde uygulama gibi imkanları da müşterilerine sunmaktadır. Mimari Grafik; Mimar, İç Mimar, İnşaat Mühendisi, Grafiker ve Tasarımcıyı bir arada bulundurarak, İnşaat, Cephe Tasarımı, Ürün Görselleştirmesi, Animasyon, Mimari Proje Uygulaması, İç Mimari Tasarım işlerini de aynı çatı altında toplamış bulunmaktadır. Bu bağlamda hizmet kalitemizi aynı çatı altında üreterek hizmet standartlarını bir üst noktaya taşımış bulunmaktayız.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • Animasyon Görselleştirme
    • Peyzaj Projeleri
    • İç Mekan Tasarımları
    • iç mimarlık
    • mimar
    • dış cephe tasarımı
    • cephe
    • Mutfak
    • inşaat
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık – İç Mimarlık ve Ücretsiz Keşif Hizmetleri
    • Kocaeli
    • İzmit/Kocaeli
    • Türkiye
    Adres
    Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Karamürsel
    41500 Kocaeli, İzmit/Kocaeli
    Türkiye
    +90-2624522646 www.mimarigrafik.com

    Değerlendirmeler

    ayhan şensoy
    Emre bey, ilgi ve alakasi ile, verilen hizmetin tamamina hakim oldugunu hissettiriyor, Daha onceki yaptirdiginiz islerden kotu tecrubeniz var ise dogru adres burasidir
    1 yıldan fazla önce
    tazmanian devil
    Konusunda uzman, işini bilen ve müşteri isteklerine nokta atışı çözümler üreten bir firma. Mevcut projemizi çok kısa sürede görselleştirerek bize hızlı yol alma imkanı sağladılar.
    1 yıldan fazla önce
    Asya Balibay
    Tasarımları çok güzel☆☆☆
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 14 değerlendirmelerini göster
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