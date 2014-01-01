Mimar Serkan Ergezer'in tasarım ve uygulama aşamasındaki deneyimlerini 2014 yılın da aynı kurumsal çatı altında, tek bir marka ile birleştirdikleri SerDe Mimarlık, mimaride dünyada ki yeni yaklaşımları yakından takip eden, geleneksel yaklaşımları yeniden yorumlayabilme perspektifine sahip yetkin ve dinamik bir ekip hareketidir.

Kendimizi betimlerken Kreatif ve Inovatif kelimeleri yerine Yaratıcı ve Yenileşimci kelimelerini tercih ediyor, sizinle aynı dili konuşuyoruz. Büyüme hızımızda ki artışın yine sizlerle ortak kullandığımız dile mimari üslubu profesyonellikle aktarabilmemizden kaynaklandığına inanıyoruz.