Abahanoğlu Mermer 1.985 yilinda Kurulmuştur.

Türkiye Afyonda mermeri ocağından çıkarttık fabrikamızda işledik ve dünyanın hizmetine sunduk Üretim ve imalat gücümüzü fiyatlarımıza yansıttık kazancımızı halkımızla bölüşelim dedik Ayşe hanımın mutfak tezgahını ali dayının mezarını emine hanımın banyo kurnasını cemal beyn oğlunun hatıra çeşmesini cami otellerdeki fıskiye leri nasıl titizlikle yaptıysak Afyonda siteleri ardahanda okulları edirnede camileri rizede villa ları yaptık aynı titizlikle Parası ve kredi kartı olmıyanlarında işini yaptık seneye öderiz diyenlerinde Müşterilerimizin istekleri dogrutusunda ürün yelpazemizi hızla geliştirdik satış sonrası hizmet önceliğimiz oldu Her Geçen Gün Artan tecrübesi Ile mermeri estetik bir sekilde işlemeye Devam etmektedir. Kurna, çeşme, fıskiye, saksı, Sütun denizlik basamak mezar vb ... bir cok özgün Ürün Yelpazesi Ile Siz Değerli müşterilerine HİZMET vermekten Mutluluk duymaktadır. Müşterilerinin istedikleri renk ve Tasarımda Ürünler ve Projeler hazırlayabilmektedir. Gücümüzü halktan aldığımızı hiç unutmadık ....