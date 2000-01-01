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DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ &amp; MERMER &amp; TRAVERTEN ÜRETİCİ
Karo, Taş & Tezgâhlar İstanbul
Genel Bakış 14Projeler (14) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (15)
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Projeler

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    • Hz. Osman Camii Beylikdüzü , DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Klasik Sergi Alanları Mermer Bej
    Hz. Osman Camii Beylikdüzü , DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Klasik Sergi Alanları Mermer Bej
    Hz. Osman Camii Beylikdüzü , DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Klasik Sergi Alanları Kireçtaşı Bej
    +11
    Hz. Osman Camii Beylikdüzü
    Tv Ünite Arkası Duvar Taş Kaplama , DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ İç Dekorasyon Taş Bej
    Tv Ünite Arkası Duvar Taş Kaplama , DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ
    Tv Ünite Arkası Duvar Taş Kaplama , DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ
    +11
    Tv Ünite Arkası Duvar Taş Kaplama
    HAMAM KURNASI TÜRK HAMAMI MODELLERİ, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ BanyoLavabolar Taş Bej
    HAMAM KURNASI TÜRK HAMAMI MODELLERİ, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ BanyoLavabolar Taş Bej
    HAMAM KURNASI TÜRK HAMAMI MODELLERİ, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ BanyoLavabolar Mermer Beyaz
    +7
    HAMAM KURNASI TÜRK HAMAMI MODELLERİ
    PROFİL ÇITA MODELLERİ | Mermer Doğal Taş Traverten, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Duvar & ZeminResim & Çerçeveler Mermer Gri
    PROFİL ÇITA MODELLERİ | Mermer Doğal Taş Traverten, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Duvar & ZeminResim & Çerçeveler Mermer Bej
    PROFİL ÇITA MODELLERİ | Mermer Doğal Taş Traverten, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Duvar & ZeminResim & Çerçeveler Mermer Bej
    +7
    PROFİL ÇITA MODELLERİ | Mermer Doğal Taş Traverten
    HAMAM KURNASI | Osmanlı Türk Hamamı Mermer Hamam Kurnası, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ BanyoKüvet & Duşlar Taş Bej
    HAMAM KURNASI | Osmanlı Türk Hamamı Mermer Hamam Kurnası, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ BanyoKüvet & Duşlar Taş Bej
    HAMAM KURNASI | Osmanlı Türk Hamamı Mermer Hamam Kurnası, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ BanyoKüvet & Duşlar Mermer Beyaz
    +7
    HAMAM KURNASI | Osmanlı Türk Hamamı Mermer Hamam Kurnası
    MERMER MOZAİK BORDÜR | Dekoratif Bordür Modelleri, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Duvar & ZeminDuvar Süsleri Mermer Kahverengi
    MERMER MOZAİK BORDÜR | Dekoratif Bordür Modelleri, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Mermer Siyah
    MERMER MOZAİK BORDÜR | Dekoratif Bordür Modelleri, DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ DOĞALDEKOR | DEKORATİF DOĞAL TAŞ & MERMER & TRAVERTEN ÜRETİCİ Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Bej
    +8
    MERMER MOZAİK BORDÜR | Dekoratif Bordür Modelleri
    Hepsini göster: 14 proje

    İletişim Telefon: 0212 875 81 15  |  Mail: info@dogaldekor.com

    Doğal Dekor,  Afyon'da üretim Fabrikası, İstanbulda Showroom ve Satış Mağazası bulunan Dekoratif Doğal Taş, Traverten ve Mermer ürünleri Fabrika Satış Mağazasıdır. 

    Doğal Taş, Mermer, Traverten ihtiyaçlarınız için Beylikdüzündeki mağazamız Pazartesi-Cumartesi ( 08:00-18:00 ) arasında tüm ziyaretçilerimize açıktır.
    Ürünlerimizi yerinde görerek seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.  Sizleri ağırlamak, işinimizi konuşurken karşılıklı birer kahve içmekten mutluluk duyacağız.

    Doğal taş alırken; görün, dokunun, hissedin...

    -Patlatma Doğal Taş
    -Dekoratif Doğal Taş Kaplamalar
    -Hamam Kurnası
    -Doğal Taş Lavabolar
    -Yer Döşeme Traverten Karo
    -Duvar Kaplama Traverten Karo
    -Traverten & Mermer Merdiven Basamak
    -Traverten & Mermer Pencere Denizliği 
    -Traverten & Mermer Merdiven Basamak

    Yüzlerce farklı model ve projeye uygun üretim seçeneği

    Doğal Taşta Profesyonel ve Çözüm odaklı yaklaşımımız ile; yıllardır hizmet verdiğimiz, aramıza yeni katılan müşteri portföyümüz arasında sizi de görmekten memnuniyet duyarız. 

    dogaldekor.com bir Esra İnşaat Madencilik Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. iştirakıdır. 
    Kuruluş 1994

    Hizmetler
    • Dekoratif Doğal Taş
    • Mermer ve Traverten Üreticisi
    Hizmet alanları
    • Patlatma Doğal Taş
    • Dekoratif Doğal Taş Kaplamalar
    • ​Hamam Kurnası
    • ​Yer Döşeme Traverten Karo
    • ​Duvar Kaplama Traverten Karo
    • ​Traverten & Mermer Merdiven Basamak
    • ​Traverten & Mermer Pencere Denizliği
    Adres
    Barış Mahallesi Birlik Sanayi Sitesi 1. Cadde No 108 Beylikdüzü
    34320 İstanbul
    Türkiye
    +90-2128758115 dogaldekor.com

    Değerlendirmeler

    DERYA Y.A
    3 kurus parayı fazla almak için yalan fiyat verip insanı ayagına getiren ticaret etiğinden yoksun firma uzak durun!
    5 ay önce
    SmG_34 34
    15 m2 tas aldik duvarimiz icin... Ve koyu kahve ton istediğimizi söylememize rağmen 3 kutu cila yeter dediler ve kutusunu 120 TL den bize sattılar 3 kutu sprey ile asla istediğimiz renk olmadi yetmediğini söyleyince birdaha satin almamızı söylediler ayni vernigi koctastan 50 TL ye kutusunu aldik ... Kesinlikle önermiyorum m2 hesaplayıp aldığımız taş vernikle bize cok daha pahalıya geldi....
    4 ay önce
    ERDAL BAYRAK
    Tüm doğal taş karı bulmak mümkün
    8 ay önce
    Tüm 15 değerlendirmelerini göster
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