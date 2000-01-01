İletişim Telefon: 0212 875 81 15 | Mail: info@dogaldekor.com

Doğal Dekor, Afyon'da üretim Fabrikası, İstanbulda Showroom ve Satış Mağazası bulunan Dekoratif Doğal Taş, Traverten ve Mermer ürünleri Fabrika Satış Mağazasıdır.



Doğal Taş, Mermer, Traverten ihtiyaçlarınız için Beylikdüzündeki mağazamız Pazartesi-Cumartesi ( 08:00-18:00 ) arasında tüm ziyaretçilerimize açıktır.

Ürünlerimizi yerinde görerek seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizleri ağırlamak, işinimizi konuşurken karşılıklı birer kahve içmekten mutluluk duyacağız.



Doğal taş alırken; görün, dokunun, hissedin...

-Patlatma Doğal Taş

-Dekoratif Doğal Taş Kaplamalar

-Hamam Kurnası

-Doğal Taş Lavabolar

-Yer Döşeme Traverten Karo

-Duvar Kaplama Traverten Karo

-Traverten & Mermer Merdiven Basamak

-Traverten & Mermer Pencere Denizliği

-Traverten & Mermer Merdiven Basamak

Yüzlerce farklı model ve projeye uygun üretim seçeneği



Doğal Taşta Profesyonel ve Çözüm odaklı yaklaşımımız ile; yıllardır hizmet verdiğimiz, aramıza yeni katılan müşteri portföyümüz arasında sizi de görmekten memnuniyet duyarız.



dogaldekor.com bir Esra İnşaat Madencilik Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. iştirakıdır.

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