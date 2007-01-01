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GELBERİ İNŞAAT
İnşaat Şirketleri Gaziantep
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Üniversite Konutları, GELBERİ İNŞAAT GELBERİ İNŞAAT Zeminler
    Üniversite Konutları
    BULVARKENT KONUTLARI, GELBERİ İNŞAAT GELBERİ İNŞAAT Zeminler
    BULVARKENT KONUTLARI

    Gelberi İnşaat, 2007'den bu yana Gaziantep inşaat sektöründe aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Toplu yaşam alanları, konut projeleri site lansman çalışmaları, dekorasyon ve yineleme projelerinde bölgenin öncü kuruluşları arasında yer almaktadır.

        Kurumsal Değerlerimiz  Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek, Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak, Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak, Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak, Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak, Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek, Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak, Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak, Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek.

    Hizmetler
    • SATILIK DAİRE
    • KONUT
    • VİLLA
    • DEKORASYON
    • MÜTEAAHHİTLİK
    Hizmet alanları
    İNŞAAT ve gaziantep
    Adres
    Gazi Mahallesi 5 nolu sok. Zübeyde Hanım Bulv. Bahar Apt. Altı No:55Şehitkamil/GAZİANTEP
    27500 Gaziantep
    Türkiye
    +90-3423383200 www.gelberiinsaat.com.tr
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