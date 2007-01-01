GELBERİ İNŞAAT

Gelberi İnşaat, 2007'den bu yana Gaziantep inşaat sektöründe aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Toplu yaşam alanları, konut projeleri site lansman çalışmaları, dekorasyon ve yineleme projelerinde bölgenin öncü kuruluşları arasında yer almaktadır.

Kurumsal Değerlerimiz Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek, Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak, Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak, Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak, Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak, Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek, Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak, Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak, Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek.