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Anadolu Ayna
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    • Modern Aynalar, Anadolu Ayna Anadolu Ayna İç Dekorasyon
    Modern Aynalar, Anadolu Ayna Anadolu Ayna İç Dekorasyon
    Modern Aynalar, Anadolu Ayna Anadolu Ayna İç Dekorasyon
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    Modern Aynalar

    En iyi ve kaliteli aynaların ustasıyız biz. Her zaman el yapımı ve en yüksek kaliteli aynaları üretmek için en iyi malzemleleri ve işçiliği kullanmaktayız. Bundan 8.000 yıl önce (M.Ö. 6000 yıllarında) dünyadaki ilk ayna ANADOLU'da yapılmıştır. Şimdi yine en iyi ustalar ve sanatkarlar sizin için dekoratif, el yapımı, yüksek kaliteli aynaları sizler için ANADOLU AYNA'da üretmektedir. Silikon cama, cam aynaya, ayna ise bu işin üstadları tarafından mekanlarınıza değer katan bir mücevhere dönüştürülmektedir.Anadolu Ayna'nın sanatkarları el yapımı ve yüksek kaliteli dekoratif modern aynaları üretmektedirler. İyi tasarımlanmış dekoratif bir duvar aynası ev ya da işyerlerinin genel tasarımında çok gerekli aksesuarlardır. Gelişigüzel bir aynayı duvara asmak yerine güzel, kaliteli, çağdaş bir duvar aynası mekanlara derinlik ve farklılık katacaktır.

    Anadolu Ayna perakende satış yapmamaktadır. Türkiye dışındaki ülkler için satıcılık verilmektedir. Türkiye için ise il yada bölge, proje yada konu bazında satış anlaşmaları yapılabilir.

    Hizmetler
    Modern ve Yarı klasik Ayna imalatı
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • Turkiye
    • worldwide
    • Germany
    • England
    • France
    • USA
    • Switzerland
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    MODOKO Mobilyacılar Sitesi 10.SOKAK No: 270 DUDULLU
    Ümraniye İstanbul
    Türkiye
    +90-5333242950 www.anadoluayna.com
    Yasal mülkiyet

    Ayna ve ayna mobilya ürünlerimizin tasarım hakları saklıdır ve firmamıza aittir.

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