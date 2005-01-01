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Buzz Design
Mimarlar Kadıkoy/ Istanbul
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    • Taze zihinler ile farklı fikirler yaratmak üzere çıktık yola. 2005 yılından beri zihnimizi hep taze tuttuk. Tasarımın fayda içermesi fikriyle atıyoruz adımlarımızı. Bu yolda bize eşlik eden bizimle karşılaşan ve yolu kesişen herkesle birşeyler paylaşmaktan büyük mutluluk duyan bir ekibiz. Farklı konularda farklı fikirler üretmek, bu yolculuğu daha da eğlenceli bir hale dönüştürüyor.

    Hizmet alanları
    kadıkoy/ istanbul
    Adres
    Fahrettin Kerim Gökay cad. no:166/7
    34730 Kadıkoy/ Istanbul
    Türkiye
    www.buz-z-design.com
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