MARANGOZ SERVİSİ

Kişiye özel özgün tasarımlarla üretim.* Tüm markaların mobilyalarının kurulumu ve tamiri .* Yapı Marketlerin mobilyalarının montajı.* Kapılarda kilit sürtme vb. sorunların giderilmesi.* Evinizdeki mobilyalarda yer değistirmeyle ortaya çıkan montaj problemleri.* Menteşe,kulp,ayak ve çekmece gibi aksesuarların değişmesi.* Masa,sandalye,sehpa tamiri.* Mobilya ve kapılarınızın ayna,cam gibi bölümlerinin değişimi.* Mutfakta buzdolabı yeri büyütme, tezgah altı makine yeri açma.* Tezgah ve kapak değişimi.* Ofis mobilyalarınızın tamir ve montajı.* Otel odalarındaki tüm kapı ve mobilyaların bakım,onarım ve montajı.