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MARANGOZ SERVİSİ
Dolap & Etajerler İstanbul
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    Kişiye özel özgün tasarımlarla üretim.* Tüm markaların mobilyalarının kurulumu ve tamiri .* Yapı Marketlerin mobilyalarının montajı.* Kapılarda kilit sürtme vb. sorunların giderilmesi.* Evinizdeki mobilyalarda yer değistirmeyle ortaya çıkan montaj problemleri.* Menteşe,kulp,ayak ve çekmece gibi aksesuarların değişmesi.* Masa,sandalye,sehpa tamiri.* Mobilya ve kapılarınızın ayna,cam gibi bölümlerinin değişimi.* Mutfakta buzdolabı yeri büyütme, tezgah altı makine yeri açma.* Tezgah ve kapak değişimi.* Ofis mobilyalarınızın tamir ve montajı.* Otel odalarındaki tüm kapı ve mobilyaların bakım,onarım ve montajı.

    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    ŞİŞLİ/OSMANBEY
    34360 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333514937
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